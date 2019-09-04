Вже незабаром Ситник може бути звільненим з НАБУ без жодної оцінки незалежних експертів

Артем Ситник

Нові часи вимагають нових рішень?

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Знаете, в чем главный секрет хорошего фокусника? Нет, не в ловкости рук. В умении в нужный момент отвлечь внимание на яркое, но несущественное. И провернуть свой фокус, пока вы смотрите не туда. Отсюда и пошла фраза – следите за руками. Так вот, мы вчера и сегодня до хрипоты обсуждаем снятие Верховной Радой депутатской неприкосновенности. Тут много шума, эмоций, аргументов. А пока наше внимание сосредоточено исключительно на этом «вечном вопросе» украинского парламентаризма пропрезидентское большинство… включает в повестку дня сессии и направляет в Конституционный суд законопроект о внесении изменений в ст.106 Основного закона. Там ряд новых полномочий для главы государства предусмотрен, в том числе право назначать глав НАБУ и ДБР. И, что тоже важно, не только назначать, но и увольнять. Хотя эти органы под контролем международных структур и создавались именно в качестве независимых от политиков. Но, видимо, новые времена требуют новых решений.

А теперь скажите – сомневается ли кто-то, что в Раде не найдут 300 голосов «За» расширение полномочий? Найдут. После снятия неприкосновенности – вообще легко. Ну и в решении Конституционного суда сомневаться тоже грех – он не подведет. Так что очень скоро тот же Артем Сытник может запросто быть уволен без всякой оценки своей работы независимым экспертом. Просто Указом президента. И сам глава НАБУ это прекрасно понимает. Могут уволить, могут оставить. И не просто уволить, а припомнить бесплатный элитный отдых в охотничьем угодье «Полесское-Сарны», например. Тут, все от ситуации зависит. И умный человек эту самую ситуацию начинает активно менять. И вот НАБУ изымает оргтехнику и носители информации в НКРЭКУ в связи с финишной прямой расследования по «Роттердам+». Материалы срочно в суд, всем связанным – избирать меру пресечения. В эфирах озвучиваются астрономические суммы убытков многострадального населения, которого, кстати, эта формула никогда не касалась! На совещании в Офисе президента выясняется, что угля не хватает и по «Роттердам+» закупать выгоднее, чем напрямую, но… НАБУ это не останавливает. Ведь один бородатый олигарх в интервью четко дал понять - коррупция самая, что ни наесть настоящая!

Потому что не важно, где логика, правосудие, рынок и прочие скучные вещи. Важно до новых президентских полномочий успеть понравиться Коломойскому! Он не любит эту формулу! Порвут на куски. Тут как в «Кавказской пленнице» во время инструктажа Шурика. Хочешь принять участие в древнем и красивом обряде? Ты должен украсть невесту и передать ее кунакам влюбленного джигита. А кто главный кунак нового «влюбленного джигита» в Украине? Все знают этого прекрасного человека. Вот так просто объясняются совершенно нелогичные с точки зрения логики и правосудия усилия НАБУ. Все очень и очень просто. Вовремя сказать «Чего изволите» не такая уж скромная роль. Если на большой сцене, то она того стоит…

Джерело: site.ua

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