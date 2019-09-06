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    Ситника внесуть в реєстр корупціонерів. Він не зможе обіймати посаду директора НАБУ

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    Директор НАБУ Артем Ситник - Ситника внесуть в реєстр корупціонерів. Він не зможе обіймати посаду директора НАБУ
    Директор НАБУ Артем Ситник
    Фото: ZIK

    Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у корупційному правопорушенні

    Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у корупційному правопорушенні. Як заявила речник екс-генпрокурора Луценка Лариса Сарган, керівник НАБУ Артем Ситник не зможе обіймати посаду директора НАБУ після вступу в дію рішення суду (рішення вже є і в найближчі дні Артема Ситника внесуть до реєстру корупціонерів).

    Суд визнав Артема Ситника винним в адміністративному правопорушенні через свій відпочинок у мисливському господарстві «Полісся - Сарни», оскільки вартість відпочинку порушує встановлені законом обмеження щодо отримання подарунків.

    Ситник повинен сплатити 3400 гривень штрафу, а головне - не зможе обіймати посаду директора НАБУ після внесенню до реєстру осіб, що вчинили корупційніцін правопорушення. Про це у своєму Twitter написала речниця колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

    Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через недекларування його відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.

    Генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що Ситник не заплатив за відпочинок в Рівненській області. Раніше в ГПУ повідомляли, що Держбюро розслідувань відкрило на Ситника справу про отримання «неправомірної вигоди в особливо великому розмірі».

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