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    Суд оштрафував Ситника за елітний відпочинок

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    <span>Керівник НАБУ Артем Ситник мусить тепер сплатити штраф&nbsp;</span> - Суд оштрафував Ситника за елітний відпочинок
    Керівник НАБУ Артем Ситник мусить тепер сплатити штраф 

    Ситник повинен сплатити 3400 гривень штрафу

    Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному правопорушенні через свій відпочинок у мисливському господарстві «Полісся - Сарни», оскільки вартість відпочинку порушує встановлені законом обмеження щодо отримання подарунків.

    Зазначається, що Ситник повинен сплатити 3400 гривень штрафу.

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    Якщо рішення суду набуде чинності, то Ситник не зможе обіймати посаду директора НАБУ. Водночас вказана ухвала підлягає оскарженню в апеляційному суді.

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    Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через недекларування його відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.

    Генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що Ситник не заплатив за відпочинок в Рівненській області. Якщо у Ситника не буде документальних спростувань цієї інформації, то вона надійде в МВС для підготовки проти нього протоколу про корупцію, зазначив глава ГПУ.

    10 травня Артем Ситник прийшов у ГПУ на допит у справі про можливе перевищення службових повноважень. За даними ЗМІ, допит пов'язаний з можливим перевищенням главою НАБУ службових повноважень після епізоду з опублікованим записом, на якому людина з голосом, схожим на Ситника, зізнається в підтримці Гілларі Клінтон на президентських виборах у США 2016 року.

    Раніше в ГПУ повідомляли, що Держбюро розслідувань відкрило на Ситника справу про отримання «неправомірної вигоди в особливо великому розмірі».

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