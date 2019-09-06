Суд оштрафував Ситника за елітний відпочинок



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Керівник НАБУ Артем Ситник мусить тепер сплатити штраф

Ситник повинен сплатити 3400 гривень штрафу

Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному правопорушенні через свій відпочинок у мисливському господарстві «Полісся - Сарни», оскільки вартість відпочинку порушує встановлені законом обмеження щодо отримання подарунків.

Зазначається, що Ситник повинен сплатити 3400 гривень штрафу.

Якщо рішення суду набуде чинності, то Ситник не зможе обіймати посаду директора НАБУ. Водночас вказана ухвала підлягає оскарженню в апеляційному суді.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через недекларування його відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що Ситник не заплатив за відпочинок в Рівненській області. Якщо у Ситника не буде документальних спростувань цієї інформації, то вона надійде в МВС для підготовки проти нього протоколу про корупцію, зазначив глава ГПУ.

10 травня Артем Ситник прийшов у ГПУ на допит у справі про можливе перевищення службових повноважень. За даними ЗМІ, допит пов'язаний з можливим перевищенням главою НАБУ службових повноважень після епізоду з опублікованим записом, на якому людина з голосом, схожим на Ситника, зізнається в підтримці Гілларі Клінтон на президентських виборах у США 2016 року.

Раніше в ГПУ повідомляли, що Держбюро розслідувань відкрило на Ситника справу про отримання «неправомірної вигоди в особливо великому розмірі».