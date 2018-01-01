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    Апеляційний суд відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт

    Саакашвілі обіцяє збирати мітинги, сидячі в своїй квартирі
    Апеляційний суд Києва відправив під нічний домашній арешт колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Михайла Саакашвілі. Таке рішення суддя виніс на засіданні 26 січня.   [READ_MORE] «Суд постановив: клопотання прокурора… задовольнити частково. Застосувати відносно Саакашвілі запобіжний захід у вигляді
    • Сьогодні, 15:55
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    Михайло Саакашвілі
    Фото: ЕРА
    Михайло Саакашвілі

    Саакашвілі обіцяє збирати мітинги, сидячі в своїй квартирі

    Апеляційний суд Києва відправив під нічний домашній арешт колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Михайла Саакашвілі. Таке рішення суддя виніс на засіданні 26 січня.  

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    «Суд постановив: клопотання прокурора… задовольнити частково. Застосувати відносно Саакашвілі запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби – з 22 години до 7 години наступної доби – за адресою: м. Київ, вулиця Костьольна, із забов'язанням носити електронний браслет», - сказав суддя.

    Суд також зобов'язав Саакашвілі на першу вимогу з'являтися до слідчого та не покидати Київ без дозволу прокурора.

    «Позор! Це не суд! Це продажні тварі!», - почав кричати Саакашвілі, не давши судді закінчити читати рішення.  

    Перед цим Михайло Саакашвілі заявив, що в разі, якщо його відправлять під домашній арешт, він з його соратниками будуть закликати до проведення масових акцій.

    «І більше того я хочу сказати, якщо цей суд відправить мене під домашній арешт, ми будемо діяти зі своєї квартири, ми будемо закликати до масових акцій, яких вони дуже бояться», - заявив Саакашвілі.

    Михайла Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їх злочинної діяльності. Крім того, за даними слідства, його діяльність фінансувала оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

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