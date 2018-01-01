Апеляційний суд відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт

Саакашвілі обіцяє збирати мітинги, сидячі в своїй квартирі

Апеляційний суд Києва відправив під нічний домашній арешт колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Михайла Саакашвілі. Таке рішення суддя виніс на засіданні 26 січня. [READ_MORE] «Суд постановив: клопотання прокурора… задовольнити частково. Застосувати відносно Саакашвілі запобіжний захід у вигляді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ЕРА Михайло Саакашвілі

Саакашвілі обіцяє збирати мітинги, сидячі в своїй квартирі

Апеляційний суд Києва відправив під нічний домашній арешт колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Михайла Саакашвілі. Таке рішення суддя виніс на засіданні 26 січня.

«Суд постановив: клопотання прокурора… задовольнити частково. Застосувати відносно Саакашвілі запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби – з 22 години до 7 години наступної доби – за адресою: м. Київ, вулиця Костьольна, із забов'язанням носити електронний браслет » , - сказав суддя.

Суд також зобов'язав Саакашвілі на першу вимогу з'являтися до слідчого та не покидати Київ без дозволу прокурора. «Позор! Це не суд! Це продажні тварі!», - почав кричати Саакашвілі, не давши судді закінчити читати рішення.

Перед цим Михайло Саакашвілі заявив, що в разі, якщо його відправлять під домашній арешт, він з його соратниками будуть закликати до проведення масових акцій.





«І більше того я хочу сказати, якщо цей суд відправить мене під домашній арешт, ми будемо діяти зі своєї квартири, ми будемо закликати до масових акцій, яких вони дуже бояться » , - заявив Саакашвілі.



