Апеляційний суд відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт
- Сьогодні, 15:55
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Фото: ЕРА
Михайло Саакашвілі
Саакашвілі обіцяє збирати мітинги, сидячі в своїй квартирі
Апеляційний суд Києва відправив під нічний домашній арешт колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Михайла Саакашвілі. Таке рішення суддя виніс на засіданні 26 січня.
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Суд також зобов'язав Саакашвілі на першу вимогу з'являтися до слідчого та не покидати Київ без дозволу прокурора.
«Позор! Це не суд! Це продажні тварі!», - почав кричати Саакашвілі, не давши судді закінчити читати рішення.
Перед цим Михайло Саакашвілі заявив, що в разі, якщо його відправлять під домашній арешт, він з його соратниками будуть закликати до проведення масових акцій.
«І більше того я хочу сказати, якщо цей суд відправить мене під домашній арешт, ми будемо діяти зі своєї квартири, ми будемо закликати до масових акцій, яких вони дуже бояться», - заявив Саакашвілі.
Михайла Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їх злочинної діяльності. Крім того, за даними слідства, його діяльність фінансувала оточення колишнього президента України Віктора Януковича.