Тимошенко прибула в суд підтримати Саакашвілі (фото)

Тимошенко застерегла суддів: не перейдіть рубікон

Лідер ВО «Батьківщина» прибула на засідання Апеляційного суду Києва, який розглядає апеляцію прокуратури на запобіжний захід Михайлу Саакашвілі, щоб підтримати екс-президента Грузії. Тимошенко закликала суддів не змінювати запобіжний захід Саакашвілі та залишити його на волі. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook



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Юлія Тимошенко на засіданні Апеляційного суду Києва у справі Саакашвілі

Тимошенко застерегла суддів: не перейдіть рубікон

Лідер ВО «Батьківщина» прибула на засідання Апеляційного суду Києва, який розглядає апеляцію прокуратури на запобіжний захід Михайлу Саакашвілі, щоб підтримати екс-президента Грузії.

Тимошенко закликала суддів не змінювати запобіжний захід Саакашвілі та залишити його на волі. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар політика Марина Сорока.

«За вашим рішенням слідкуватимуть в Україні та світі. Не перейдіть рубікон та покажіть, що Україна бореться проти репресій та готова до змін», - сказала Тимошенко на судовому засіданні.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко не з’являлася на публіці з початку 2018 року. І хоча за даними електронної реєстрації депутатів, вона була «присутня» у Верховній Раді 17 січня, депутатка значиться як «відсутня» на кожному з голосувань.

Після своєї тривалої загадкової відпустки 23 січня Тимошенко нарешті з’явилася на публіці. Вона привітала Філарета із Днем народження, а 24 січня — дала прес-конференцію щодо подання президентом України на призначення нових членів ЦВК.

Як повідомляв «Главком», політологи не радять Тимошенко зближуватися з Саакашвілі.

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