Із залу суду виставили прибічника Саакашвілі

Прибічник Саакашвілі заважав проведенню судового процесу

Суддя Апеляційного суду Києва видалив із залу суду прихильника лідера «Руху нових сил», екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі. «Прошу охорону вивести із зали суду особу, яка заважає проведенню судового процесу», - оголосив суддя. [READ_MORE] Так, чоловік неодноразово перебивав суддів викриками та скандував:



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Засідання Апеляційного суду Києва

Прибічник Саакашвілі заважав проведенню судового процесу

Суддя Апеляційного суду Києва видалив із залу суду прихильника лідера «Руху нових сил», екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі.

«Прошу охорону вивести із зали суду особу, яка заважає проведенню судового процесу», - оголосив суддя.

Так, чоловік неодноразово перебивав суддів викриками та скандував: «Ганьба».

Як відомо, Апеляційний суд Києва сьогодні розглядає апеляцію прокуратури на запобіжний захід Саакашвілі.

Саакашвілі повідомив, що у суді присутні 8 народних депутатів, які підтримують його. «Анатолій Гриценко, Віктор Чумак, Ігор Луценко, Наталія Новак, Віталій Купрій, Юрій Дерев'янко. Очікується прибуття ще двох депутатів. 8 чоловік, які готові взяти мене на поруки, присутні тут зараз», - сказав він.

Нагадаємо, 19 січня цей же суд переніс засідання. За словами Саакашвілі, це сталося у зв’язку з «подіями у родині одного з суддів». Він не став уточнювати, що саме сталося, а згодом використав наявність у залі представників ЗМІ для того, щоб зробити політичні заяви.

Судове засідання в цій справі переносилося вже не вперше. 11 січня воно не відбулося через неявку депутатів Верховної Ради, які заявили про готовність взяти Саакашвілі на поруки.

22 грудня минулого року перенесли через те, що матеріали справи ще не надійшли до апеляційної інстанції, а на початку січня перенесли у зв’язку з тим, що не всі з 12 народних депутатів, які раніше заявляли про готовність взяти Саакашвілі на поруки, з’явилися на засідання суду.

5 грудня минулого року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Після цього Сергій Курченко заявив, що не знайомий з Міхеїлом Саакашвілі.

Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі одного з його прихильників. Його підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності». Суд 11 грудня не задовольнив клопотання прокуратури про запобіжний захід для Міхеїла Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура подала апеляційну скаргу на це рішення.

Джерело: РБК-Україна