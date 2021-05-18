Арахамія просить США виділити Україні надлишкові вакцини від коронавірусу

Нещодавно уряд США заявив про намір розподілити свої надлишкові запаси вакцин AstraZeneca серед іноземних партнерів

Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія закликав уряд США виділити справедливу частину своїх надлишкових вакцин AstraZeneca проти Covid-19 для України. З відповідним листом він звернувся до координатора з глобального реагування на Covid-19 та безпеки охорони здоров’я Держдепартаменту США Гейла Сміта.

Нещодавно уряд США заявив про намір розподілити свої надлишкові запаси вакцин від коронавірусу AstraZeneca серед іноземних партнерів і союзників.

«Ми вдячні США за постійну підтримку і допомогу Україні й шанобливо закликаємо ваш уряд виділити справедливу частину своїх надлишкових вакцин в Україну. Уряд України турбується про здоров’я і безпеку наших громадян та невпинно працює над отриманням ресурсів, які допоможуть захистити українців від цього смертельного вірусу. Хоча мета нашого уряду в тому, щоб вакцинувати більшість дорослого населення країни до кінця року, вакцинація проводиться повільно через відсутність внутрішніх поставок і проблем, пов’язаних з пошуком і отриманням безпечних та ефективних вакцин», – йдеться у зверненні Давида Арахамії.

Він зауважив, що вакцинування в Україні почалося наприкінці лютого. Це майже на два місяці пізніше, ніж у наших європейських сусідів. На сьогодні трохи більше 750 000 українців отримали свою першу дозу вакцини проти Covid-19, і дуже мало з них повністю вакциновані.

«Нинішній рівень вакцинації в Україні явно недостатній для того, щоб впоратися з важкими обставинами, пов’язаними з поширенням Covid-19 і його варіаціями. З населенням у 44 мільйони тільки за допомогою наших міжнародних партнерів і союзників, особливо США, ми зможемо отримати достатньо велику кількість надійних вакцин проти Covid-19», – написав голова фракції.

Тим часом, сьогодні в Україну прибула друга партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Спецрейс доставив ще 117 тисяч доз препарату.