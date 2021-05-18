Які витрати на суму понад 50 тис. грн не вплинуть на субсидію: роз’яснення Мінсоцполітики

Витрати на лікування і навчання враховувати не будуть

При призначенні субсидії на житлово-комунальні послуги за новим порядком не враховуватимуться витрати на оплату навчання чи лікування, які перевищують 50 тис. гривень одноразово. Про це сьогодні заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко на брифінгу.

«Переглянуто критерії врахування деяких видатків громадян, які одноразово сягають 50 тис. гривень і більше. Зокрема, це придбання робіт, товарів і послуг, крім оплати комунальних послуг, оплати медичних послуг, оплати навчання. Ці витрати не враховуються при призначенні субсидії», – сказав чиновник.

Разом із тим у нових критеріях передбачене врахування внесків громадян до статутних капіталів організацій, купівля корпоративних прав, дорого рухомого і нерухомого майна на суму понад 50 тис. гривень одноразово. «Є такі випадки, коли люди, оформивши житлову субсидію, здійснюють покупку валюти на майже 1 млн гривень однократно», – прокоментував Музиченко.

Також новими критеріями передбачене врахування наявності у сім'ї субсидіанта двох автомобілів не більше за 15 років.

Раніше Кабінет міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які вводяться з 1 травня, субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозитів в банках, купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.

Для оформлення на наступний період необхідно подати нову заяву та декларацію. Заяву та декларацію можна подавати до початку опалювального сезону.

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