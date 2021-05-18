Друга партія Pfizer прибула у Київ: кому дістанеться американська вакцина

Вакцину отримають працівники закладів освіти

Сьогодні в Україну прибула друга партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Спецрейс доставив ще 117 тисяч доз препарату.

Вакцину від коронавірусу доставили в Україну в рамках глобальної ініціативи Covax.

Відзначимо, що до кінця тижня в Україну повинні доставить ще 356 850 доз вакцини, а також розчинник для ін'єкцій. Загалом, на цьому тижні Україна отримає майже півмільйона доз вакцини від коронавірусу в рамках механізму Covax.

Очікується, що нова партія препарату буде використана для вакцинації працівників сфери освіти. Про це повідомив напередодні преʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, як буде відбуватися вакцинація працівників закладів освіти, а також закликав їх керівників скласти списки охочих отримати щеплення.

Вакцина від Pfizer / BioNTech - це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини людини виробляти білок, який запускає імунну реакцію в разі зараження коронавірусом.

Вакцина Pfizer потрапила в список для екстреного використання ВООЗ і дозволена для екстреного використання в США, Великобританії, Канаді та ЄС. У Канаді вакцина Pfizer показала 95% ефективності серед осіб віком від 16 років.

Додамо також, що на заступницю Міністра охорони здоров’я Світлану Шаталову склали протокол про адміністративне правопорушення за ненадання публічної інформації щодо дати виробництва та строку придатності партії вакцин від коронавірусу Covishield виробництва Serum Institute of India, що надійшли в Україну у лютому цього року.

Як відомо, сьогодні Рада може відправити у відставку трьох міністрів. Серед них і очільник МОЗ Максим Степанов.