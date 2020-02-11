Дати воду в Крим? «Слуги народу» готові (відео)



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Арахамія розповів про можливий компроміс з Росією

Арахамія вважає такий компроміс допустимим, оскільки водою будуть користуватися громадяни України

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає допустимим компромісом подачу води до окупованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу.

Про це він заявив в ефірі «Прямого».

«Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах по Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватись громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов», - заявив політик.

Нагадаємо, що з 10 лютого в окупованому Сімферополі введуть обмеження на подачу води населенню, внаслідок дефіциту питної води, запасів якої залишилось на 100 днів.

Раніше глава бюджетного комітету Верховної Ради, народний депутат від партії «Слуга народу» Юрій Арістов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексований Крим.