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    Новини

    Вода зникла у будинках на трьох вулицях Києва (адреси)

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    Вода зникла у будинках на трьох вулицях Києва (адреси)

    На мережі водопостачання сталися пошкодження

    У вівторок, 11 лютого, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Квітки Цісик, 50
    • вул. Лісна, 39
    • вул. Чорнобильська, 19А

     Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

    Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві. Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%.

    До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду. 

    Київводоканал активізував  проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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