Реванш у «турборежимі». У Порошенка прокоментували призначення Єрмака керівником Офісу Зеленського



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Помічник Зеленського Андрій Єрмак 11 лютого став главою Офісу президента

В «Європейській солідарності» не очікують нічого хорошого від нового призначення на Банковій

Кадрові зміни в Офісі Зеленського свідчать про те, що проросійське оточення президента взяло гору над представниками олігархії. І це може призвести до стрімкої здачі національних інтересів – прогнозує народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз. Про це вона написала на своїй сторінці у мережі Facebook.

Далі наводимо повний текст текст, який опублікувала в соцмережах депутатка:

«На що вплинуть останні зміни від «потерпілого», або в чому полягатиме їх дія:

1. Парламент будуть «ламати» на ухвалення рішень щодо проведення в цьому році виборів в ОРДЛО. Легалізація сепаратистських режимів та інфільтрація багатомільйонного населення з паспортами РФ, яке зараз перебуває на тимчасово окупованих територіях (від 4-6 млн. осіб). Прямий удар по нашій унітарності, адже створює всі передумови для розшматування України.

2. Амністія бойовикам, які стануть активним учасниками «зрежисованого» бутафорного виборчого процесу восени.

3. Ухвалення законопроекту про подвійне громадянство, що суперечить Конституції та де-юре вбиває нашу самоідентифікацію», – прогнозує Ірина Фріз.

«Резюме: якщо раніше говорили про «повзучий» чи гібридний реванш, то тепер у нас буде реванш в «турборежимі», адже час спливає, рейтинги й далі будуть сипатись, а «великий брат» вимагає розчистити плацдарм. Вони «зроблять» Україну разом з Путіним – якщо ми це дозволимо», – застерігає Ірина Фріз.

Як вже відомо, 11 лютого президент України Володимир Зеленський призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

Перед цим Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.

Андрій Богдан, який сьогодні був звільнений Зеленським з посади глави Офісу президента, вже поміняв статус на своїй сторінці у «Фейсбук» у розділі «робота». Тепер там значиться інформація, що він працює адвокатом.