Міністр економіки Милованов назвав свою зарплату «неприйнятно маленькою»



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Міністр економіки Тимофій Милованов

Милованов вважає, що міністр повинен отримувати від 5 до 10 тис. доларів

Міністр економіки Тимофій Милованов вважає, що його зарплата в міністерстві «неприйнятно маленька».

Про це він заявив в інтерв'ю Liga.net.

«Зарплата неприйнятно маленька. Не можна займатися самообманом: коли люди ухвалюють рішення рівня дуже великого підприємства і ми їм платимо по 15 000-20 000 гривень, зрозуміло, що ми штовхаємо їх на корупцію. Або некомпетентність», - сказав він.

На запитання, яку зарплату має отримувати топ-керівник Мінекономіки, Милованов відповів, що міністр повинен отримувати від 5 до 10 тис. дол.

Раніше депутатка Ганна Скороход, яку виключили з фракції «Слуга народу», сьогодні в Telegram з посиланням на джерела заявила, що нібито міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов і міністр юстиції України Денис Малюська офіційно подали прохання про відставку прем'єрміністру України Олексію Гончаруку. Причиною нібито стало недостатнє матеріальне забезпечення.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов спростував інформацію про те, що він нібито написав заяву про відставку у зв'язку з низькою зарплатою.