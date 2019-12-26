Зарплати прокурорів у новому році зростуть до 75% - Рябошапка



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Генпрокурор Руслан Рябошапка обіцяє підлеглим суттєве збільшення зарплат Фото: Лівий берег

Генпрокурор анонсував іншу систему розподілу справ і систему оцінки того, як прокурори виконують свої роботу

Генпрокурор Руслан Рябошапка анонсував підвищення зарплат працівників прокуратури після проходження атестації.

«Завдяки уряду, зарплати прокурорів істотно підвищуються, десь від 50 до 75 відсотків. Зараз постанови вже прийняті, вони оформляються в секретаріаті Кабміну. Я думаю, вони незабаром будуть опубліковані, і найближчим часом прокурори оновленої прокуратури будуть отримувати інші зарплати», - сказав Рябошапка.

За його словами, рівень зарплат прокурорів ГПУ після атестації поки не може бути таким, як у спеціалізованих антикорупційних інститутах, оскільки вони «спеціалізовані і мають дещо інші гарантії захисту, в тому числі й заробітні плати».

«Але це досить серйозне підвищення заробітних плат і досить серйозні гарантії. Принаймні, вони будуть не гірші, ніж у інших органів попереднього розслідування, це точно. Можливо, десь ми виходимо на рівень заробітних плат у НАБУ», - підкреслив Рябошапка.

Передбачається, що буде зовсім інша система розподілу справ і система оцінки того, як прокурори виконують свої повноваження.

«За результатами справедливого розподілу справ і справедливої оцінки, відповідно, будуть застосовуватися і преміювання, і так звані бонуси. Тобто, не так, як зараз - всім підряд однакова ставка, умовно кажучи, 100 відсотків, а відповідно до того, хто і що зробив. і будуть інші додаткові гарантії, пов'язані, в тому числі, і з проходженням кар'єри, яка ґрунтується на результатах справедливої оцінки роботи», - додав генпрокурор.

Ще Рябошапка повідомив, що за останні 2,5 місяці вдалося повністю провести очистку Генеральної прокуратури і трансформувати цей інститут в Офіс генерального прокурора.

Джерело: Укрінформ