Археологи знайшли у Білорусі печатку, яка, ймовірно, належала Володимиру Мономаху



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Зі знахідкою працюватимуть фахівці

Під час розкопок на Новому замку в білоруському Гродно мінський археолог Іван Спірін знайшов підвісну печатку, попередньо датовану XI століттям

Про це інформує сайт Гродненського державного історико-археологічного музею.

Такі свинцеві печатки затискалися на шнурках прикріплених до документів, наприклад листів.

Зі знахідкою працюватимуть фахівці, але вже можна припустити, що вона належить київському князю Володимиру Мономаху, батькові Гродненської княжни Агафії.

На одній стороні печатки - зображення Василія Кесарійського (небесного покровителя Мономаха, який також мав ім'я Василь) а з іншого напис давньоруською мовою з проханням про божу допомогу. Такі печатки відносяться до пізнього періоду влади Володимира Мономаха (після 1113 р.).

У 1116 році Володимир Мономах видав свою дочку Агафію за князя Всеволода Давидовича. Князь Всеволод згадується як гродненський князь в 1127 році - у першій літописній згадці про Гродно.