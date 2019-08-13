  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    На Полтавщині археологи знайшли золото скіфів

    • Розсилка
    Археологи знайшли керамічний посуд, блюдо з каменю, бронзові дзеркало та браслет, намистини (бурштин, кришталь, сердолік) і золоті прикраси (сережки, головний убір) - На Полтавщині археологи знайшли золото скіфів
    Археологи знайшли керамічний посуд, блюдо з каменю, бронзові дзеркало та браслет, намистини (бурштин, кришталь, сердолік) і золоті прикраси (сережки, головний убір)

    Археологи встановили, що древнє скіфське поховання нараховує 2600 років

    У Полтавській області на древньому Більському городищі у селищі міського типу Котельва археологи знайшли золото та зброю скіфів.

    Про це повідомляє пресслужба Полтавської облдержадміністрації.

    «Найголовніше навіть не те, що археологи знайшли артефакти VI століття до нашої ери, а й те, що поховання не було пограбоване. В ньому все залишилося точно так, як і 2600 років тому», — заявила директорка Департаменту культури і туризму Полтавської ОДА Валентина Вождаєнко.

    Читайте також

    Розкопки кургану могильника «Скоробір» на території Історико-культурного заповідника «Більськ» розпочались минулого тижня.

    «Сам курган невисокий, без насипу, тому його виявили за допомогою геофізичної зйомки. І що найцікавіше — він залишився не пограбованим. Навіть німці під час Другої світової війни до нього не дісталися. Хоча вивозили з Більська артефакти разом із землею», — заявив директор історико-культурного заповідника Ігор Корост.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    На Полтавщині археологи знайшли золото скіфів
    На Полтавщині археологи знайшли золото скіфів
    На Полтавщині археологи знайшли золото скіфів
    На Полтавщині археологи знайшли золото скіфів
    На Полтавщині археологи знайшли золото скіфів
    На Полтавщині археологи знайшли золото скіфів
    На Полтавщині археологи знайшли золото скіфів
    На Полтавщині археологи знайшли золото скіфів
    На Полтавщині археологи знайшли золото скіфів

    Зокрема, на місці розкопок археологи знайшли керамічний посуд (черпаки, чашки), велике блюдо з каменю, бронзове дзеркало, бронзовий браслет, намистини (бурштин, кришталь, сердолік), золоті прикраси (сережки, головний убір).  

    «Розмір і вагу золотого головного убору ми не визначимо, доки не піднімемо його з землі. Але й зараз видно, що річ унікальна. Це не просто фрагмент, а цілісний головний убір в два яруси з трьома видами золотих бляшок і скроневими сережками. А браслет, який був на руці у померлої, такий мініатюрний, значить — жінка була худенькою маленькою, ймовірно, підлітком», — розповіла директор музею археології ХНУ, кандидат історичних наук і керівник експедиції Ірина Шрамко.

    Згідно з інформацією, це вже четверте знайдене археологами з 1906 року нерозграбоване поховання на згаданому городищі.

    Читайте також
    бурштин Полтавщина археолог поховання розкопки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ