На Полтавщині археологи знайшли золото скіфів



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Археологи знайшли керамічний посуд, блюдо з каменю, бронзові дзеркало та браслет, намистини (бурштин, кришталь, сердолік) і золоті прикраси (сережки, головний убір)

Археологи встановили, що древнє скіфське поховання нараховує 2600 років

У Полтавській області на древньому Більському городищі у селищі міського типу Котельва археологи знайшли золото та зброю скіфів.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської облдержадміністрації.

«Найголовніше навіть не те, що археологи знайшли артефакти VI століття до нашої ери, а й те, що поховання не було пограбоване. В ньому все залишилося точно так, як і 2600 років тому», — заявила директорка Департаменту культури і туризму Полтавської ОДА Валентина Вождаєнко.

Розкопки кургану могильника «Скоробір» на території Історико-культурного заповідника «Більськ» розпочались минулого тижня.

«Сам курган невисокий, без насипу, тому його виявили за допомогою геофізичної зйомки. І що найцікавіше — він залишився не пограбованим. Навіть німці під час Другої світової війни до нього не дісталися. Хоча вивозили з Більська артефакти разом із землею», — заявив директор історико-культурного заповідника Ігор Корост.

Зокрема, на місці розкопок археологи знайшли керамічний посуд (черпаки, чашки), велике блюдо з каменю, бронзове дзеркало, бронзовий браслет, намистини (бурштин, кришталь, сердолік), золоті прикраси (сережки, головний убір).

«Розмір і вагу золотого головного убору ми не визначимо, доки не піднімемо його з землі. Але й зараз видно, що річ унікальна. Це не просто фрагмент, а цілісний головний убір в два яруси з трьома видами золотих бляшок і скроневими сережками. А браслет, який був на руці у померлої, такий мініатюрний, значить — жінка була худенькою маленькою, ймовірно, підлітком», — розповіла директор музею археології ХНУ, кандидат історичних наук і керівник експедиції Ірина Шрамко.

Згідно з інформацією, це вже четверте знайдене археологами з 1906 року нерозграбоване поховання на згаданому городищі.