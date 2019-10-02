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    У світі

    У Казахстані археологи знайшли мавзолей часів Золотої Орди

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    У Казахстані археологи знайшли мавзолей часів Золотої Орди

    Біля мавзолею знайдені стародавні поховання

    Археологи під час сезонних розкопок в Уаліханівському районі Північно-Казахстанської області виявили поселення XIV століття з мавзолеєм.

    Про це повідомив в середу «Интерфаксу» керівник навчально-наукового центру археології, доцент Північно-Казахстанського держуніверситету Анатолій Плешаков.

    «Уперше на території Північно-Казахстанської області, в Уаліханівському районі, розкопано поселення XIV століття, часів Золотої Орди. Розкопаний кут мавзолею з величезним куполом. Цю інженерну споруду будували за спеціальними розрахунками», - розповів Плешаков.

    Він зазначив, що біля мавзолею знайдені стародавні поховання, які поки не стали розкривати. Ця робота буде виконана  наступного року, коли в Казахстані відзначатимуть 750-річчя Золотої Орди.

    Раніше повідомлялося, що у Полтавській області на древньому Більському городищі у селищі міського типу Котельва археологи знайшли золото та зброю скіфів.

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