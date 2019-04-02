Археологи під час розкопок у Києві знайшли вулицю XVII–XVIII століть (фото)



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Шари стародавньої вулиці на Щекавицькій

Експедиція Інституту проводить охоронно-рятівні дослідження ділянки на вул. Щекавицькій

На вулиці Щекавицькій під час охоронно-рятівних досліджень архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України знайшла вулицю XVII–XVIII століть. Про це повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк, інформує прес-служба КМДА.

«Згідно з інформацією Інституту археології Києва, з червня 2018 року і до сьогодні експедиція Інституту проводить охоронно-рятівні дослідження ділянки на вул. Щекавицькій. Дослідники повідомили, що під час робіт зібрано велику колекцію археологічних матеріалів ХІІ–ХІХ ст. Серед індивідуальних знахідок виділяються три давньоруські хрести-енколпіони, три свинцеві князівські печатки, мідна бляшка із зображенням Богородиці, футляр для шаблі ХІХ ст. тощо. Окрім того, фіксувалися також культурні нашарування, вулиця та поховання XVII–XVIII ст., виявлено також шари давньоруської доби (ХІІ–ХІІІ ст.)», – розповів Олександр Никоряк.

У свою чергу, керівник експедиції, очільник відділу археології Києва Всеволод Івакін наголосив, що в обстежених горизонтах головним чином представлені культурні нашарування та археологічні об’єкти ХІХ ст., що утворилися після пожежі 1811 р. та повного перепланування вуличної системи Києво-Подолу.

«Велика кількість монет та товарних пломб ХІХ ст. є характерною для припортової зони, у якій розташована досліджувана ділянка. Проте зафіксовано залишки близько десятка невеликих підвалів-комор, господарських та гідротехнічних споруд. Фіксувалися також культурні нашарування, вулиця та поховання XVII–XVIII ст., виявлено також шари давньоруської доби (ХІІ–ХІІІ ст.)», – повідомив Всеволод Івакін.

Археолог додав, що в столиці перманентно проводяться археологічні та/або охоронно-рятівні дослідження.

Всеволод Івакін наголосив, що наразі роботи продовжуються, всі знахідки обробляються, реставруються. Після чого буде підготовлено науковий звіт із описом артефактів, які будуть передані до державних музейних фондів України.