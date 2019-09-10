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    «АрселорМіттал» планує інвестувати $1,8 млрд у зменшення викидів шкідливих газів

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    Агломераційна фабрика &laquo;Арселорміттал Кривий Ріг&raquo; - «АрселорМіттал» планує інвестувати $1,8 млрд у зменшення викидів шкідливих газів
    Агломераційна фабрика «Арселорміттал Кривий Ріг»

    Компанія розробила екологічну програму, якою передбачене зменшення рівня викидів шкідливих газів у більш ніж 2 рази до 2023 року

    Компанія «АрселорМіттал Кривий Ріг» протягом найближчих 5 років планує вкласти 1,8 мільярда доларів задля зменшення обсягів викидів шкідливих газів в атмосферу.

    Про це повідомив заступник генерального директора з виробництва компанії Олександр Іванов, передає пресслужба компанії.

    За його словами, компанія розробила екологічну програму, якою передбачене зменшення рівня викидів шкідливих газів у більш ніж 2 рази до 2023 року.

    «Для цього ми реалізуємо масштабну екологічну програму. Проте вона не може бути виконана миттєво і розрахована на декілька років. Це коштує великих грошей. У найближчі п'ять років наші капітальні витрати складуть 1,8 млрд доларів», — повідомив Іванов.

    Він також зазначив, що компанія досі не отримала даних останніх перевірок СБУ, які відбувалися на підприємстві на початку вересня 2019 року.

    Зазначимо, що «АрселорМіттал Кривий Ріг» (раніше — Криворіжсталь) — один з найбільших забруднювачів атмосферного повітря в Україні.

    Нагадаємо, у вівторок, 3 вересня, Служба безпеки України провела перевірки на підприємстві «АрселорМіттал Кривий Ріг».

    Раніше повідомлялося, що 20 липня Служба безпеки України проводила обшуки на території гірничо-металургійного комбінату «Арселор Міттал Кривий Ріг» (Дніпропетровська область) через підозри в екоциді. 

    Слідчі дії велися на машині безперервного лиття заготовок, правоохоронці вилучили копії документації та почали перевірку контролю іонізуючого випромінювання.

    екологія СБУ Кривий Ріг повітря
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