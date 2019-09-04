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    Економіка та фінанси

    СБУ знову прийшла з перевіркою на «АрселорМіттал Кривий Ріг»

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    Силовики&nbsp;оглянули вуглепідготовчі, коксові цеха, а також цеха уловлювання та сіркоочистки коксохімічного виробництва - СБУ знову прийшла з перевіркою на «АрселорМіттал Кривий Ріг»
    Силовики оглянули вуглепідготовчі, коксові цеха, а також цеха уловлювання та сіркоочистки коксохімічного виробництва

    Підприємство відвідали 11 співробітників СБУ

    У вівторок, 3 вересня, Служба безпеки України провела перевірки на підприємстві «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

    Про це повідомла пресслужба компанії.

    Підставою огляду стала постанова Бабушкінського районного суду Дніпра від 13 серпня 2019 року в рамках розслідування кримінальної справи за статтею 441 КК України (Екоцид).

    Підприємство відвідали 11 співробітників СБУ, яких супроводжували фахівці головного управління екологічної інспекції та Госпродпотребслужби в Дніпропетровській області та Дніпропетровського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я.

    Були оглянуті вуглепідготовчі, коксові цеха, а також цеха уловлювання та сіркоочистки коксохімічного виробництва.

    Раніше повідомлялося, що 20 липня Служба безпеки України проводила обшуки на території гірничо-металургійного комбінату «Арселор Міттал Кривий Ріг» (Дніпропетровська область) через підозри в екоциді. 

    Слідчі дії велися на машині безперервного лиття заготовок, правоохоронці вилучили копії документації та почали перевірку контролю іонізуючого випромінювання.

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