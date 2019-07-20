СБУ проводить обшуки на «Арселор Міттал Кривий Ріг» через підозри в екоциді



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Гірничо-металургійний комбінат «Арселор Міттал Кривий Ріг»

Слідчі дії ведуться на машині безперервного лиття заготовок, правоохоронці вилучили копії документації та почали перевірку контролю іонізуючого випромінювання

Служба безпеки України проводить обшуки на території гірничо-металургійного комбінату «Арселор Міттал Кривий Ріг» (Дніпропетровська область) через підозри в екоциді. Про це повідомили у пресслужбі комбінату.

«Сьогодні на наше підприємство приїхали з перевіркою і обшуком представники Служби Безпеки України. Упевнений, ви знаєте, що недавно нас, найбільшого іноземного інвестора в Україні, звинуватили в екоциді - знищенні рослинного і тваринного світу, отруєнні повітря і води, що призвело до екологічної катастрофи. І це, незважаючи на те, що ми маємо всі дозвільні документи, пройшли всі екологічні перевірки, в тому числі позапланову в квітні цього року», - повідомили у відомстві.

Комбінат вже взяв участь в обговоренні плану подальших дій щодо поліпшення стану навколишнього середовища з представниками Офісу Президента.

За 13 років роботи в Україні загальні інвестиції компанії становлять $9,2 млрд.

Слідчі дії ведуться на машині безперервного лиття заготовок, правоохоронці вилучили копії документації та почали перевірку контролю іонізуючого випромінювання.

У пресслужбі комбінату зазначають, що готові співпрацювати з правоохоронцями.