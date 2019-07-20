СБУ проводить обшуки на «Арселор Міттал Кривий Ріг» через підозри в екоциді
Слідчі дії ведуться на машині безперервного лиття заготовок, правоохоронці вилучили копії документації та почали перевірку контролю іонізуючого випромінювання
Служба безпеки України проводить обшуки на території гірничо-металургійного комбінату «Арселор Міттал Кривий Ріг» (Дніпропетровська область) через підозри в екоциді. Про це повідомили у пресслужбі комбінату.
«Сьогодні на наше підприємство приїхали з перевіркою і обшуком представники Служби Безпеки України. Упевнений, ви знаєте, що недавно нас, найбільшого іноземного інвестора в Україні, звинуватили в екоциді - знищенні рослинного і тваринного світу, отруєнні повітря і води, що призвело до екологічної катастрофи. І це, незважаючи на те, що ми маємо всі дозвільні документи, пройшли всі екологічні перевірки, в тому числі позапланову в квітні цього року», - повідомили у відомстві.
Комбінат вже взяв участь в обговоренні плану подальших дій щодо поліпшення стану навколишнього середовища з представниками Офісу Президента.
За 13 років роботи в Україні загальні інвестиції компанії становлять $9,2 млрд.
Слідчі дії ведуться на машині безперервного лиття заготовок, правоохоронці вилучили копії документації та почали перевірку контролю іонізуючого випромінювання.
У пресслужбі комбінату зазначають, що готові співпрацювати з правоохоронцями.