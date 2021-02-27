AstraZeneca обіцяє до осені створити нове покоління вакцини

Новий різновид препарату зможе боротися зі стійкими штамами коронавірусу

Фармацевтична компанія AstraZeneca і Оксфордський університет планують до осені поточного року створити нове покоління вакцини проти Covid-19, повідомив виконавчий директор британського відділення компанії Мене Пангалос. Цей препарат допоможе боротися з новими варіантами коронавірусу.

«Ми дуже хочемо спробувати зробити щось до осені, тобто вже в цьому році», – сказав Пангалос на брифінгу (цитата за Reuters). Він зазначив, що в графіку враховані лабораторні роботи і клінічні дослідження, необхідні для тестування нових препаратів.

За словами директора Оксфордської вакцинної групи Ендрю Полларда, новий вид вакцини буде ефективний проти британського варіанту Covid-19. Також Мене Пангалос і пан Поллард повідомили про швидке одержання даних про ефективність вакцини для людей похилого віку, зазначивши, що наявні зараз дані свідчать про безпеку препарату для людей старшого віку.

15 лютого ВООЗ схвалила вакцину AstraZeneca і Оксфордського університету для екстреного застосування. За даними організації, препарат відповідає необхідним критеріям безпеки, а її ефективність переважує ризики. До цього Financial Times з посиланням на нерецензоване дослідження повідомила, що вакцина AstraZeneca та Оксфордського університету не запобігає Covid-19 середньої тяжкості в разі зараження південноафриканським варіантом вірусу.

Як повідомлялося раніше, 14 лютого Італія запровадила нові, жорсткіші правила перевірки туристів, що прибувають із Австрії. Таким чином країна прагне захиститися від «південноафриканського» штаму, який поширюється у сусідній державі.