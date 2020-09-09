AstraZeneca призупинила випробування вакцини від Covid-19: захворів доброволець



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AstraZeneca призупинила випробування вакцини від Covid-19

Терміни припинення розробки вакцини невідомі

Британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca призупинила третю фазу випробувань вакцини від коронавірусу.

Про це пише AFP.

Таке рішення було прийнято після того, як захворів доброволець, на якому випробовували вакцину.

Відомо, що «потенційно незрозуміле захворювання» виявили під час «стандартної перевірки» у волонтера з Великої Британії. Фахівці очікують, що учасник випробувань незабаром одужає.

Терміни припинення розробки вакцини невідомі.

Компанія, яка розробляє препарат разом з Оксфордським університетом, є лідером глобальної гонки за вакцину проти Covid–19.

Випробування припинені, щоб дати можливість незалежному комітету розглянути дані про безпеку вакцини.

«Це нормальна дія, яка повинна відбуватися кожного разу, коли в одному з випробувань виявляється потенційно незрозуміле захворювання. Поки воно досліджується, це гарантує збереження цілісності випробувань», – йдеться в заяві компанії.

Паузи під час клінічних випробувань не рідкість, але вважається, що це вперше відбулося при випробуванні вакцини проти коронавіруса.

AstraZeneca – одна з дев'яти компаній, у даний час знаходяться на завершальній стадії випробувань вакцин. 31 серпня США компанія почала набирати 30 тисяч волонтерів для участі у випробуваннях.

Нагадаємо, 17 серпня Китай зареєстрував вакцину від коронавірусу.

Як повідомлялося, ВООЗ почала переговори з Росією щодо вакцини від коронавірусу.

15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, 11 серпня Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.

Раніше у Німеччині Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), що займається ліцензуванням вакцин, заявив про створення вакцини від коронавірусу в кінці 2020 року.

До відома, США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд.