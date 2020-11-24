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    ВООЗ побачила «світло в кінці тунелю» у боротьбі з пандемією коронавірусу

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    Тедрос Гебреєсус демонструє оптимізм через появу вакцин - ВООЗ побачила «світло в кінці тунелю» у боротьбі з пандемією коронавірусу
    Тедрос Гебреєсус демонструє оптимізм через появу вакцин
    Фото: UN GenevaFollow/Flickr

    Нині є реальна надія, що вакцини допоможуть покласти край пандемії COVID-19

    Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус вважає за можливе покласти край пандемії COVID-19 після появи перших експериментальних вакцин проти коронавірусу. Як повідомляє DW, про це Гебреєсус заявив у понеділок, 23 листопада, під час пресконференції в Женеві.

    «Унаслідок останніх позитивних даних про випробування вакцин, світло в кінці цього довгого темного тунелю стає дедалі яскравішим ... Нині є реальна надія, що вакцини - разом з вжитими заходами у галузі охорони здоров'я - допоможуть покласти край пандемії COVID-19», – сказав директор ВООЗ.

    Очільник ВООЗ закликав заможні країни виділяти більше грошей на допомогу біднішим країнам, бо «це не акт благодійності, а найшвидший і найраціональніший спосіб покласти край пандемії COVID-19 і стимулювати розвиток світової економіки».

    За словами Гебреєсуса, розроблена для цих цілей програма потребує для реалізації лише в цьому році 4,3 мільярда доларів США. На втілення цієї програми ВООЗ в наступному році знадобиться ще 23,8 мільярда доларів, додав Тедрос Гебреєсус.

    У країнах Європи відзначається зниження добових показників захворюваності на коронавірус. Суворі карантинні обмеження більшість країн континенту збирається продовжити і на різдвяні свята.

    У світі станом на 24 листопада коронавірус зафіксували у 59,5 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали понад 41 млн людей.

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

    Вакцина від коронавірусу Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.  

    У заяві університету наголошується, що коли добровольці отримували дві повні дози з інтервалом не менше місяця, ефективність вакцини становила 62%, проте цей показник зростав до 90% серед тих, хто отримував половину дози, а потім - повну.

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

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    Теги: вакцинація ВООЗ коронавірус
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