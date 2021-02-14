Через «південноафриканський» штам коронавірусу Італія посилює контроль на кордоні з Австрією

Тест повинен бути зроблений не більше ніж за 48 годин до прибуття на кордон

Додаткові вимоги для в'їзду до Італії стосуватимуться навіть транзитних пасажирів

Італія запровадила нові, жорсткіші правила перевірки туристів, що прибувають із Австрії. Таким чином, Рим хоче захиститися від поширення нових штамів коронавірусу.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на міністра охорони здоровʼя країни Роберто Сперанца.

За його словами, таким чином Італія прагне захиститися від «південноафриканського» штаму, який поширюється в Австрії.

Згідно з новими правилами, люди, які провели в Австрії понад 12 годин – навіть транзитні пасажири повинні пред'явити на кордоні негативний тест на Covid-19.

Тест повинен бути зроблений не більше ніж за 48 годин до прибуття на кордон. Вже в Італії мандрівники повинні відбути двотижневий карантин, після якого необхідно буде зробити ще один Covid-тест.

Як повідомлялось раніше уряд Італії прийняв рішення посилити карантинні обмеження, введені через пандемію Covid-19. Вони будуть діяти щонайменше до 25 лютого.

Учора в цій країні було приведено до присяги новий уряд, який очолив колишній голова Європейського центробанку Маріо Драгі.