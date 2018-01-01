АТО на Донбасі змінюють на операцію Об'єднаних сил

Відповідаючи на запитання про те, хто очолить штаб Об’єднаних сил, начальник Генерального штабу ЗСУ повідомив, що це буде «людина з бойовим досвідом»

На Донбасі триває зміна формату антитерористичної операції на операцію Об’єднаних сил, яку очолить військове керівництво. Про це сказав начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко в інтерв'ю Радіо Свобода. [READ_MORE] «Закон, який 20 лютого був підписаний президентом України, систематизує задіяння ЗСУ для



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Відповідаючи на запитання про те, хто очолить штаб Об’єднаних сил, начальник Генерального штабу ЗСУ повідомив, що це буде «людина з бойовим досвідом»

На Донбасі триває зміна формату антитерористичної операції на операцію Об’єднаних сил, яку очолить військове керівництво. Про це сказав начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Закон, який 20 лютого був підписаний президентом України, систематизує задіяння ЗСУ для виконання завдань тих, які вони виконували в АТО, і зміну формату основної операції. Буде завершена АТО, і ми перейдемо до операції Об’єднаних сил. Це передбачає чітку структуру системи управління, підпорядкованість визначених сил і засобів військовому керівництву, створення об’єднаного оперативного штабу як основного органу управління цією операцією на території Донецької і Луганської областей», – зазначив Муженко.

За його словами, це дозволить систематизувати задіяння підрозділів ЗСУ і підрозділів та сил інших складових сектору безпеки, «більш ефективно і в рамках правового поля застосовувати ЗСУ».

Відповідаючи на запитання про те, хто очолить штаб Об’єднаних сил, начальник Генерального штабу ЗСУ повідомив, що це буде «людина з бойовим досвідом».

«У нас є відповідні кандидатури. Вони потребують певної процедури узгодження. І після цього в найкоротші терміни вони будуть надані президенту України для затвердження такої кандидатури. Це буде людина, яка має бойовий досвід і достатньо навичок, знань і практичного досвіду для того, щоб виконувати такі завдання», – сказав Муженко.

Нагадаємо, 20 лютого президент Петро Порошенко підписав закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», який називають законом про реінтеграцію Донбасу.

При цьому Глава держави заявив, що у цьому законі російська держава кваліфікується як держава-агресор, а також юридично визначено, що саме РФ окупувала українські території. Цей закон суттєво посилює правову базу застосування ЗСУ та інших силових підрозділів для оборони України.