Порошенко пояснив, чому АТО не завершилося у 2014 році

Президент запевняє, що антитерористична операція відіграла вкрай важливу роль на першому етапі відсічі агресії

Президент України Петро Порошенко заявив, що повному і успішному завершенню антитерористичної операції на Донбасі у 2014 році завадило пряме вторгнення російської армії на територію України. Про це глава держави сказав на засіданні Воєнного кабінету, повідомляє прес-служба Адміністрації президента. «Антитерористична операція



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Фото: Главком Петро Порошенко

Президент запевняє, що антитерористична операція відіграла вкрай важливу роль на першому етапі відсічі агресії

Президент України Петро Порошенко заявив, що повному і успішному завершенню антитерористичної операції на Донбасі у 2014 році завадило пряме вторгнення російської армії на територію України.

Про це глава держави сказав на засіданні Воєнного кабінету, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

«Антитерористична операція відіграла вкрай важливу роль на першому етапі відсічі агресії. Більше того, в форматі АТО було звільнено понад дві третини окупованого Донбасу», – заявив президент.

Порошенко впевнений, що якби війська Російської Федерації не вторглися на Донбас, то АТО закінчилося б ще у 2014 році.

«Можемо констатувати, що лише пряме вторгнення підрозділів російської армії стало на заваді повному і успішному завершенню АТО. Якби у нас не було регулярних підрозділів російської армії, які перетнули кордони, напали на демотивовану українську армію, сумнівів у ефективності завершення операції в мене немає», – зазначив він.

Також, на думку Порошенка, на початковому етапі оборони України виникли проблеми через повну руйнацію Збройних сил України, розвідки та спецслужб попередньою владою.

«Свідомо знищувалися українські Збройні Сили. Через механізми присутності іноземних агентів, розпродаж війська, деморалізації, злочинного скорочення, ліквідації системи забезпечення, ліквідації системи підготовки кадрів. Сьогодні ми можемо вже про це казати, що у 2014 році зусиллями і попереднього Президента, і попередніх міністрів, армія була знищена», – сказав Порошенко.

«І сьогодні, через 3,5 роки наполегливої роботи, через виділення від 5 до 6 % ВВП на сектор оборони і безпеки ми можемо констатувати, а навіть не ми, а наші партнери по НАТО констатують, що Україна зараз має одну з найбільш ефективних армій у Європі», - резюмував глава держави.

Як повідомляв «Главком», Порошенко чекає пропозицій про зміну формату АТО на Донбасі і кандидатуру командувача об'єднаних сил.

У вівторок, 20 лютого, стало відомо, що президент України Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу.

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