Аваков: треба приймати закон про колаборантів, адже Мінські угоди не працюють

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розкритикував «Мінськ»

Мінські переговори не забезпечать перемогу у війні. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на форумі у Києві. Він також наголосив, що настав «час соціальних компромісів» і заявив про необхідність прийняття закону про колаборантів. «Чи можуть Мінські угоди бути імплементовані як реальний механізм



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Арсен Аваков Фото: УНІАН

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розкритикував «Мінськ»

Мінські переговори не забезпечать перемогу у війні. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на форумі у Києві. Він також наголосив, що настав «час соціальних компромісів» і заявив про необхідність прийняття закону про колаборантів.

«Чи можуть Мінські угоди бути імплементовані як реальний механізм для досягнення миру і розв'язання конфлікту. На моє глибоке переконання - ні. Тим більше в тій манері, в якій Російська Федерація намагається їх інтерпретувати», - сказав він.

«Повинні бути наступні угоди. Чому Мінські? Повинні бути якісь Віденські, Паризькі, будь-які інші. В яких би дуже ясно були б інтерпретовані основні принципи, обговорювані політиками зараз. Перше - повне виведення всіх російських військових з'єднань з території України; контроль на кордоні спільно з миротворцями, які запропонував президент Порошенко, запровадження органів юстиції на окуповану територію на Донбасі і в Криму, проведення виборів. Відновимо верховенство українського закону - державний прапор, почнемо працювати в іншій системі координат», - продовжив міністр.

«Волкер говорить про філософію обмеженою амністії. Я кажу про необхідність прийняття закону про колаборантів. Щось на зразок того, який був прийнятий у післявоєнній Франції де Голля. Потрібно приймати філософію амністії, яка підтримується усім суспільством на дуже простих принципах. Якщо на руках кров і життя українських солдатів, я не думаю, що ми можемо собі дозволити механізми амністії; якщо люди співпрацювали з місцевими адміністраціями, вимушено або по слабкості, тут повинна бути воля до примирення», - заявив він.

Також міністр розповів, як «добитися визволення Донбасу».

«Миротворці спільно з українськими силами стають на кордон, Росія забирає свої напівбандитські організації, які вона міняє як рукавички за вказівкою. Туди вводяться органи юстиції, ніяких народних міліцій, своїх додаткових «прокуратур» і «судів».Все виключно - в юридичному полі України. І тоді настає час тактики малих кроків. Потрібно доводити, що з Україною краще, ніж з окупаційним режимом», - пояснив Аваков.

Раніше Аваков повідомив, скільки зараз на Донбасі російської техніки і військ.

Колаборант — особа, яка усвідомлено співпрацює із окупаційною громадською чи військовою владою на шкоду власній країні.

Росія анексувала Крим у березні 2014-го. Влітку того ж року збройні сили РФ почали брати пряму участь у бойових діях проти Збройних сил України на Донбасі.

Через російську агресію на Донбасі загинули понад 10 тис. українців, заявляв у серпні президент Петро Порошенко.

Мінські угоди лідери Німеччини, Франції, України та Росії погодили в лютому 2015-го. Документ передбачає відновлення повного контролю України над кордоном і виведення з Донбасу «всіх іноземних військових формувань».

Джерело: Gazeta.ua