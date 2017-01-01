ЗМІ: російське посольство незаконно переоформлює житло українців на окупованому Донбасі

Журналісти з'ясували, як посольство РФ розпоряджається майном українців на територіях, окупованих бойовиками

Посольство Росії в Києві проводить операції з нерухомістю на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє ТСН. В обхід українського законодавства і міжнародних угод російські дипломати оформляють документи на житло, яке залишилося на підконтрольній терористам території. Журналісти повідомляють, що викрити



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Посольство РФ в Україні

Журналісти з'ясували, як посольство РФ розпоряджається майном українців на територіях, окупованих бойовиками

Посольство Росії в Києві проводить операції з нерухомістю на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє ТСН.

В обхід українського законодавства і міжнародних угод російські дипломати оформляють документи на житло, яке залишилося на підконтрольній терористам території.

Журналісти повідомляють, що викрити цю оборудку їм допомогла переселенка з Луганська на ім'я Галина. Жінка хотіла продати свою квартиру на окупованій території і кілька разів зверталася до ріелторів, однак ті відправили її в посольство Росії, де нібито видають довіреності, які є чинними на підконтрольній терористам території.

Для оформлення довіреності потрібно заздалегідь записатися на прийом до російського консульства, місяць чекати, поки працівники дипустанови перевірять дані, і лише потім, по дзвінку, йти на зустріч.

Послуги коштують близько 1 тис. грн, документів на підтвердження права власності на квартиру мати не потрібно - лише паспорт і паспортні дані людини, на котру оформлюється довіреність.

Відзняти прийом у дипустанови Галині вдалося на камеру мобільного телефону. Вочевидь, ситуація подібна непоодинока, бо буквально перед жінкою в черзі був чоловік, який оформлював довіреність на продаж житла в Донецьку.

Галині ж працівниця посольства одразу запропонувала виписатися з її луганської квартири тут же на місці. За довіреність у дипустанові попросили сплатити 970 грн та запевнили, що документ буде чинним у Луганську.

У довіреності чітко видно, що вона видана Росією українцю, який передає права українцю на квартиру в Луганську, котре, як випливає з цієї довіреності, Україні не належить.

У Мін'юсті попереджають, що угоди, укладені в зоні АТО на підставі таких документів, не будуть визнані українським законодавством.