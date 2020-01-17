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    Авакова пов’язали з незаконними схемами видобутку золота, - розслідування

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    Пов&rsquo;язані з оточенням Авакова фірми, попри порушення, отримали спецдозволи на видобуток танталу і золота &ndash; &laquo;Схеми&raquo; - Авакова пов’язали з незаконними схемами видобутку золота, - розслідування
    Пов’язані з оточенням Авакова фірми, попри порушення, отримали спецдозволи на видобуток танталу і золота – «Схеми»

    Фірми «Ліра Майн Мінералз» і «Таурус Інфініті» отримали від Держгеонадр спецдозволи на видобуток коштовних руд – у Клинцівському золотому родовищі

    Компанії, пов’язані з оточенням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, отримали право видобувати тантал та золото у Кіровоградській області з порушенням процедури.

    Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».

    Фірми «Ліра Майн Мінералз» і «Таурус Інфініті» отримали від Держгеонадр спецдозволи на видобуток коштовних руд – у Клинцівському золотому родовищі та на ділянці танталових руд родовища Мостове.

    Як виявили журналісти, ці компанії 1 та 3 липня 2019 року подали заявки на отримання спецдозволів без повного пакету документів — зокрема, на момент подачі і реєстрації заяв у компаній не було звітів та висновків з оцінки впливу на довкілля та звітів про громадське обговорення.

    Громадські обговорення ці компанії провели, але вже після подачі заявок, й до них залучили не всіх охочих місцевих мешканців.

    Фірми «Таурус Інфініті» та «Ліра Майн Мінералз» через їхніх співзасновників Олександра Настенка та Віталія Якименка пов’язують з оточенням Авакова, зокрема з Ігорем Котвіцьким, про що неодноразово писали «Наші гроші».

    Окрім цього, які виявили «Схеми», син співзасновника «Ліра Майн Мінералз» і «Таурус Інфініті» Віталія Якименка Павло — народний депутат від «Слуги народу», він входить до комітету з питань екологічної політики та природокористування.

    Сам він не захотів коментувати журналістам роботу зазначених фірм, сказавши: «Спитайте у батька».

    Прессекретарка Арсена Авакова заперечила зв’язок міністра з Настенком та Якименком.

    Арсен Аваков гроші розслідування золото
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