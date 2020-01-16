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    Україна звернулася до шести країн для розслідування катастрофи літака МАУ

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    8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії &laquo;Міжнародні авіалінії України&raquo; - Україна звернулася до шести країн для розслідування катастрофи літака МАУ
    8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»

    Прохання було надіслано з урахуванням домовленостей, досягнутих сьогодні у Лондоні

    У четвер, 16 січня 2020 року, Офіс генпрокурора повторно звернувся до компетентних органів Канади, Франції, Швеції, Німеччини, Великобританії та Ірану з проханням розглянути можливість участі представників їх компетентних органів у спільній слідчій групі в рамках кримінального розслідування за фактом авіакатастрофи літака Boeing 737 рейсу PS 0752 Тегеран-Київ авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

    Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «Це прохання було надіслано з урахуванням домовленостей, досягнутих 16 січня 2020 року у Лондоні під час зустрічі міністрів закордонних справ держав, чиї громадяни загинули у результаті авіакатастрофи над Тегераном», – сказано у повідомленні.

    До слова, сьогодні міністри п'яти країн зробили спільну заяву щодо збиття літака МАУ в Ірані.

    Зазначимо, що 16 січня у Лондоні, для обговорення збиття українського літака над Іраном, зустрічалися міністри закордонних справ країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі – України, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

    Нагадаємо, Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня. 

    Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737  авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів. 

    Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак.  Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

    Іран літак Boeing МАУ розслідування Україна Офіс генпрокурора
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