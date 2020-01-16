Сенат офіційно розпочав судовий процес з імпічменту Трампа
Сьогодні в Сенаті зачитають дві статті імпічменту президенту Дональда ТрампаУ Сенаті Сполучених Штатів Америки офіційно розпочато процес імпічменту президенту Дональду Трампу.
Про це повідомляє CNN.
Уточнюється, що сьогодні в Сенаті зачитають дві статті імпічменту президенту Дональда Трампа.
При цьому наголошується, що сьогоднішні події скоріше є процедурними.
«У той час як презентація статей означає офіційний старт слухань, вони не почнуться до наступного вівторка», – сказано в матеріалі.
Повідомляється, що сенатор і голова комітету з питань розвідки Адам Шифф зачитав резолюцію, яка визначає дві статті з офіційними звинуваченнями, винесеними нижньою палатою проти президента США щодо зловживання владою, а також перешкоджання роботі Конгресу.
Законодавець підкреслив, що звинувачення проти Трампа стосуються його зусиль чинити тиск на Україну з метою початку розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена та інших політичних конкурентів.
Пізніше очікується присяга голови Верховного Суду Джона Робертса і двох сенаторів, які будуть задіяні в слуханнях як журі.
Нагадаємо, 15 січня Палата представників Конгресу США проголосувала за передачу справи про імпічмент президента Дональда Трампа в Сенат.
Нагадаємо, ексрадник з питань національної безпеки президента Дональда Трампа Джон Болтон погодився свідчити в Сенаті у справі імпічменту.
Як повідомлялося, лідер більшості сенату Мітч Макконнелл заявив 8 січня, що в Сенаті є достатньо голосів республіканців, щоб розпочати судовий процес щодо імпічменту президента Дональда Трампа без підтримки демократів, які вимагають залучення нових свідків.