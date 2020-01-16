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    Сенат офіційно розпочав судовий процес з імпічменту Трампа

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    Резолюція Палати представників 755 оголошує імпічмент Дональду Трампу - Сенат офіційно розпочав судовий процес з імпічменту Трампа
    Резолюція Палати представників 755 оголошує імпічмент Дональду Трампу

    Сьогодні в Сенаті зачитають дві статті імпічменту президенту Дональда Трампа

    У Сенаті Сполучених Штатів Америки офіційно розпочато процес імпічменту президенту Дональду Трампу.

    Про це повідомляє CNN.

    Уточнюється, що сьогодні в Сенаті зачитають дві статті імпічменту президенту Дональда Трампа.

    При цьому наголошується, що сьогоднішні події скоріше є процедурними.

    «У той час як презентація статей означає офіційний старт слухань, вони не почнуться до наступного вівторка», – сказано в матеріалі.

    Повідомляється, що сенатор і голова комітету з питань розвідки Адам Шифф зачитав резолюцію, яка визначає дві статті з офіційними звинуваченнями, винесеними нижньою палатою проти президента США щодо зловживання владою, а також перешкоджання роботі Конгресу.

    Законодавець підкреслив, що звинувачення проти Трампа стосуються його зусиль чинити тиск на Україну з метою початку розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена та інших політичних конкурентів.

    Пізніше очікується присяга голови Верховного Суду Джона Робертса і двох сенаторів, які будуть задіяні в слуханнях як журі.

    Нагадаємо, 15 січня Палата представників Конгресу США проголосувала за передачу справи про імпічмент президента Дональда Трампа в Сенат.

    Нагадаємо, ексрадник з питань національної безпеки президента Дональда Трампа Джон Болтон погодився свідчити в Сенаті у справі імпічменту. 

    Як повідомлялося, лідер більшості сенату Мітч Макконнелл заявив 8 січня, що в Сенаті є достатньо голосів республіканців, щоб розпочати судовий процес щодо імпічменту президента Дональда Трампа без підтримки демократів, які вимагають залучення нових свідків.

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