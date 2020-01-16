Авіакатастрофа в Ірані: керівник групи українських судмедекспертів розповів деталі розслідування



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Розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані триває

Всю інформацію та отримані матеріали надалі вивчатимуть в Україні

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз завершили роботу в Ісламській республіці Іран, де директор Інституту Олександр Рувін очолював комісію, яка займається розслідуванням катастрофи українського літака Боїнг-737. Відзначимо, що Інститут оприлюднив коментар Рувіна, який детально розповів про етапи розслідування та роботу комісії в Ірані.

Як зазначено у повідомленні, до складу групи входили представники Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, Державної авіаційної служби України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

По прибуттю українських фахівців до Ірану, робота була розподілена та велася за трьома напрямками, а саме:

1) Робота з представниками цивільної авіації Ірану, визначення можливості отримання інформації з чорних скриньок, пошук розмов між службами аеропорту Тегерана та з екіпажем літака.

2) Робота щодо ідентифікації осіб, українських громадян зокрема, прискорення і надання відповідних даних з ДНК профілями родичів загиблих.

3) Робота щодо визначення причин та наслідків падіння літака, огляд та дослідження місця події, речових доказів, уламків літака.

«Всю зафіксовану інформацію та отримані матеріали надалі вивчатимуть в Україні. Найближчим часом будуть проведені експертні дослідження, що можливі з урахуванням чинного законодавства України.

У Тегерані продовжується робота фахівців з ідентифікації осіб та представників Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами щодо аналізу аудіозаписів», - йдеться у повідомленні.

До слова, сьогодні міністри п'яти країн зробили спільну заяву щодо збиття літака МАУ в Ірані.

Зазначимо, що 16 січня у Лондоні, для обговорення збиття українського літака над Іраном, зустрічалися міністри закордонних справ країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі – України, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.