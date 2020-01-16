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    Авіакатастрофа в Ірані: керівник групи українських судмедекспертів розповів деталі розслідування

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    Розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані триває&nbsp; - Авіакатастрофа в Ірані: керівник групи українських судмедекспертів розповів деталі розслідування
    Розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані триває 

    Всю інформацію та отримані матеріали надалі вивчатимуть в Україні

    Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз завершили роботу в Ісламській республіці Іран, де директор Інституту Олександр Рувін очолював комісію, яка займається розслідуванням катастрофи українського літака Боїнг-737. Відзначимо, що Інститут оприлюднив коментар Рувіна, який детально розповів про етапи розслідування та роботу комісії в Ірані. 

    Як зазначено у повідомленні, до складу групи входили представники Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, Державної авіаційної служби України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    По прибуттю українських фахівців до Ірану, робота була розподілена та велася за трьома напрямками, а саме:

    1) Робота з представниками цивільної авіації Ірану, визначення можливості отримання інформації з чорних скриньок, пошук розмов між службами аеропорту Тегерана та з екіпажем літака.

    2) Робота щодо ідентифікації осіб, українських громадян зокрема, прискорення і надання відповідних даних з ДНК профілями родичів загиблих.

    3) Робота щодо визначення причин та наслідків падіння літака, огляд та дослідження місця події, речових доказів, уламків літака.

    «Всю зафіксовану інформацію та отримані матеріали надалі вивчатимуть в Україні. Найближчим часом будуть проведені експертні дослідження, що можливі з урахуванням чинного законодавства України.

    У Тегерані продовжується робота фахівців з ідентифікації осіб та представників Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами щодо аналізу аудіозаписів», - йдеться у повідомленні.

    До слова, сьогодні міністри п'яти країн зробили спільну заяву щодо збиття літака МАУ в Ірані.

    Зазначимо, що 16 січня у Лондоні, для обговорення збиття українського літака над Іраном, зустрічалися міністри закордонних справ країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі – України, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

    Нагадаємо, Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня. 

    Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737  авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів. 

    Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак.  Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

     

    Іран авіакатастрофа літак МАУ розслідування Україна ДНК
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