Авіакатастрофа на Прикарпатті: опублікували перші деталі розслідування

Падіння спортивного літака на Івано-Франківщині сталося 28 липня

Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів із цивільними повітряними суднами оприлюднило перші деталі розслідування падіння спортивного літака на Івано-Франківщині. Відповідний пресбюлетень опублікований на сайті бюро.

Зазначається, що за попередньою інформацією, передпольотна підготовка проводилась особисто пілотом з 9:40 до 9:55 за місцевим часом на території ЗПМ «Коломия». Допомогу в передпольотній підготовці літака надавав помічник пілота з технічного обслуговування. Літак був заправлений необхідною кількістю палива. Зауважень до технічного стану літака перед виконанням польотів не було.

За даними Укргідрометцентру, погодні умови в районі виконання польотів були простими, видимість становила 20 км, напрямок приземного вітру від 100º до 60º силою 1-2 м/с, температура повітря 30º-32ºС, атмосферний тиск знижувався від 1013,3 ГПа до 1011,5 ГПа. Катастрофа сталася під час виконання восьмого польоту у день події.

У рамках польового етапу розслідування експерти бюро:

зібрали інформацію про структуру та фактичну організацію роботи злітно-посадкового майданчика «Коломия»;

оглянули технічні приміщення та ангар, де зберігався літак та виконувалося його технічне обслуговування; зібрали документацію про технічну експлуатацію літака WT10 URPAMA;

опитали осіб, які керували польотом і здійснювали безпосередній радіообмін з пілотом, та помічника пілота з технічного обслуговування;

отримали інформацію про порядок метеорологічного обслуговування та технічних засобів метеоспостереження на ЗПМ «Коломия» у день події; спільно з Національною поліцією зібрали речові докази з камер зовнішнього спостереження;

провели опитування свідків; виконали експертизи на літаку аналогічної конструкції стосовно органів керування повітряним судном, авіоніки, обладнання кабіни.

Наразі бюро продовжує технічне розслідування катастрофи літака. Попередній звіт про результати розслідування буде оприлюднено до 20 серпня 2021 року.

Нагадаємо, 28 липня у селі Шепарівці (Коломийщина) спортивний літак впав на приватний житловий будинок. Рятувальники опублікували відео з місця падіння літака на Коломийщині. Під час надзвичайної події загинуло чотири людини.

В результаті авіакатастрофи загинули чотири людини – інструктор і співвласник аеродрому в Коломиї ігор Табанюк і троє громадян США.