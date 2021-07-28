Авіакатастрофа на Прикарпатті. Стали відомі деталі (фото, відео)
На борту літака перебувало троє американців, особи яких встановлюються
У селі Шепарівці (Коломийщина) спортивний літак впав на приватний житловий будинок. Рятувальники опублікували відео з місця падіння літака на Коломийщині.
Під час надзвичайної події загинуло чотири людини.
За інформацією місцевих ЗМІ, в аварії загинув співвласник приватного аеродрому в Коломиї, легендарний пілот та інструктор Ігор Табанюк.
На борту літака також перебувало троє громадян США.
А в Об'єднаній єврейській громаді України повідомили, що у цій авіакатастрофі загинули хасиди. Відомо, що вони були з групи, яка прибула на відпочинок у цей район.
У мережу також потрапили останні миті перед падінням літака.
Стражі порядку вже з'ясовують справжні причини авікатастрофи. Серед основних версій – порушення пілотом правил безпеки та технічні неполадки.
Вогнеборці дуже оперативно ліквідували пожежу.
Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті внаслідок падіння легкомоторного спортивного літака загинуло чотири людини.
Нагадаємо, у Швеції в аеропорту міста Еребру розбився літак із дев'ятьма людьми на борту. Літак упав одразу після зльоту, приблизно в 200 метрах від злітно-посадкової смуги аеропорту.
На початку липня зниклий на Камчатці Ан-26 врізався у скелю, тоді усі пасажири та екіпаж загинули.
До слова, у Польщі пілот не пускав українців на борт і кричав, що він «король літака».