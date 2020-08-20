Авіаперельоти Зеленського і Шмигаля цьогоріч обійдуться українцям у 67 мільйонів



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Перельоти делегацій Зеленського обійдуться у 55,67 мільйонів гривень, із них понад 44 млн - міжнародні перельоти президента

Від початку 2020 року Державне управління справами та Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабміну замовили у Державному авіаційному підприємству «Україна» послуги з нерегулярних авіаційних перевезень делегацій на чолі з президентом та прем’єр-міністром на загальну суму 67,62 мільйонів гривень. Про це повідомляється у системі «Прозоро».

Контракт між Держуправління справами та авіапідприємством «Україна» передбачає, що перельоти делегацій на чолі з президентом Володимиром Зеленським обійдуться у 55,67 мільйонів гривень. З них 44,07 мільйони гривень закладено на міжнародні перельоти, і 11,55 мільйонів за перельоти президента в межах країни.

Це на 15% відсотків дешевше контракту, який Держуправління справами уклало у 2018-му році за президентства Петра Порошенка – 64,78 мільйони гривень.

У 2015-ому авіаперельоти президента обійшлись у 33,80 мільйони гривень. Роком раніше, у перший рік президентства Порошенка, ДУС замовило «Україні» авіаперельоти на 8,01 млн грн. Це було значно дешевше ніж за часів Віктора Януковича. Тоді Держуправління справами замовляло авіапослуги на суму 23,59 млн гривень у 2013 р, 31,70 млн грн. у 2012 р, 47,59 млн грн. у 2011 році.

Контракт з «Україною» на послуги повітряних перевезень прем’єр-міністра цього року передбачає 12,00 мільйонів гривень. Це на три мільйони менше за 2019 та 2018-ті роки.

З кінця 2019-го року авіаційне підприємство «Україна», яке належить Державному управлінню справами, очолює Олександр Пономаренко. До призначення керівником держпідприємства працював директором департаменту правового забезпечення Міністерства енергетики та вугільної промисловості, та членом наглядової ради «Укртрансгазу».

Джерело: Наші гроші