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    Запорізькі козаки перевірили Зеленського на хоробрість (відео)

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    <p>Запорізькі козаки вирішили перевірити, наскільки хоробрий глава держави</p> - Запорізькі козаки перевірили Зеленського на хоробрість (відео)

    Запорізькі козаки вирішили перевірити, наскільки хоробрий глава держави

    Скріншот з відео

    Президенту на долоню поклали огірок, а козак шаблею розрізав овоч

    В рамках робочої поїздки в Запорізьку область президент Володимир Зеленський відвідав виставу артистів з кінного театру на острові Хортиця, які показували трюки з використанням шабель і батогів.

    Відповідне відео опублікував Obozrevatel.

    Запорізькі козаки вирішили перевірити, наскільки хоробрий Зеленський, і виконали з ним небезпечний трюк.

    За словами очевидців, особиста охорона була шокована таким рішенням президента, але він їх «відігнав».

    Зеленському на долоню поклали огірок, а козак шаблею розрізав овоч. У підсумку, всі присутні аплодували президенту за хоробрість, а артистам за їхню майстерність.

    Раніше президент Володимир Зеленський постріляв з лука у Кам'янець-Подільській фортеці під час свого візиту на Хмельниччину.

    Запоріжжя козак Володимир Зеленський президент
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