Запорізькі козаки перевірили Зеленського на хоробрість (відео)
Запорізькі козаки вирішили перевірити, наскільки хоробрий глава держави
Президенту на долоню поклали огірок, а козак шаблею розрізав овоч
В рамках робочої поїздки в Запорізьку область президент Володимир Зеленський відвідав виставу артистів з кінного театру на острові Хортиця, які показували трюки з використанням шабель і батогів.
Відповідне відео опублікував Obozrevatel.
Запорізькі козаки вирішили перевірити, наскільки хоробрий Зеленський, і виконали з ним небезпечний трюк.
За словами очевидців, особиста охорона була шокована таким рішенням президента, але він їх «відігнав».
Зеленському на долоню поклали огірок, а козак шаблею розрізав овоч. У підсумку, всі присутні аплодували президенту за хоробрість, а артистам за їхню майстерність.
Раніше президент Володимир Зеленський постріляв з лука у Кам'янець-Подільській фортеці під час свого візиту на Хмельниччину.