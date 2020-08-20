Запорізькі козаки перевірили Зеленського на хоробрість (відео)



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Запорізькі козаки вирішили перевірити, наскільки хоробрий глава держави Скріншот з відео

Президенту на долоню поклали огірок, а козак шаблею розрізав овоч

В рамках робочої поїздки в Запорізьку область президент Володимир Зеленський відвідав виставу артистів з кінного театру на острові Хортиця, які показували трюки з використанням шабель і батогів.

Відповідне відео опублікував Obozrevatel.

Запорізькі козаки вирішили перевірити, наскільки хоробрий Зеленський, і виконали з ним небезпечний трюк.

За словами очевидців, особиста охорона була шокована таким рішенням президента, але він їх «відігнав».

Зеленському на долоню поклали огірок, а козак шаблею розрізав овоч. У підсумку, всі присутні аплодували президенту за хоробрість, а артистам за їхню майстерність.

Раніше президент Володимир Зеленський постріляв з лука у Кам'янець-Подільській фортеці під час свого візиту на Хмельниччину.