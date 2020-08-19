Кабмін хоче розширити програму допомоги з часткового безробіття



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Програма з частковому безробіттю допомогла майже 400 тисячам українців зберегти свої робочі місця, - прем'єр

Голова уряду зазначив, що допомогу з безробіття надаватимуть на період обмежень через інші захворювання, крім Covid-19

Кабмін розробив законопроєкт, що розширить програму допомоги з часткового безробіття. Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

Голова уряду зазначив, що допомогу надаватимуть на період обмежень через інші захворювання, крім Covid-19.

«Програма з частковому безробіттю допомогла майже 400 тисячам українців зберегти свої робочі місця, а роботодавцям - свій бізнес. Уряд розробив законопроєкт, який розширить програму. Ми пропонуємо надати людям можливість отримувати допомогу не лише в період нинішнього карантину, а й у разі встановлення подібних обмежень через інші захворювання», - написав він.

Нагадаємо, у зв'язку з запровадженням карантину в Україні ввели доплати медикам, допомогу з часткового безробіття та надання допомоги малому бізнесу.

Розмір виплат для осіб, які отримують мінімальну допомогу з безробіття без урахування заробітної плати та страхового стажу, на період карантину підвищили з 650 грн до 1000 грн.

Станом на 6 серпня 2020 року статус безробітного мають 502 тисячі українців, за пероід дії карантину (з 12 червня до 4 серпня) статус безробітного отримали 406 тисяч українців.

Нагадаємо, 16 серпня у Мінекономіки надали інформацію для людей, які втратили роботу та хочуть отримувати фінансову допомогу від держави.

Нагадаємо, прем’єр-міністр заявив, що в Україні суттєво зменшилася кількість безробітних.

Як повідомлялося, Шмигаль заявив, що економіка України почала відновлюватися.

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