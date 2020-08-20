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    Суспільство

    Чубаров просить Зеленського евакуювати українців з Сирії

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    <p>Міжнародні організації характеризують умови в таборі Аль-Холл як гуманітарну кризу</p> - Чубаров просить Зеленського евакуювати українців з Сирії

    Міжнародні організації характеризують умови в таборі Аль-Холл як гуманітарну кризу

    У таборі для біженців Аль-Холл у Сирії перебувають близько 100 українців

    Близько 100 громадян України, в основному жінки і їхні малолітні діти, вже півтора року перебувають у таборі для біженців Аль-Холл у Сирії.

    Про це повідомив у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

    За його словами, весь цей час українські громадяни очікують евакуації в Україну.

    «Міжнародні організації характеризують умови в таборі Аль-Холл як гуманітарну кризу: не вистачає їжі, води і медичної допомоги, діти помирають від хвороб. Щодня помирають 10-20 осіб», – підкреслив Чубаров.

    Він звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням сприяти невідкладній евакуації українських громадян із Сирії з табору біженців Аль-Холл.

    До слова, напередодні у Сирії підірвалась автоколона з російськими військовими, загинув генерал.

    Сирія Рефат Чубаров діти українці Володимир Зеленський Україна президент біженці евакуація
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