Австралія побудує новий порт для американських військових



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Фото: Will Burgess / Reuters

Новий порт дасть можливість приймати універсальні десанті судна

Уряд Австралії розробив секретний план, який передбачає створення нового глибоководного порту на півночі країни, котрий міг би розмістити додаткові контингенти американських військових для стримування КНР. Про це пише ресурс Global Security.

Новий об’єкт буде знаходитися неподалік від міста Дарвін, в якому вже із 2011 року знаходиться контингент американських морських піхотинців. Проте в 2015 китайська компанія винайняла в оренду портову інфраструктуру міста Дарвін, що викликало занепокоєння в американської сторони.

Новий порт на півночі Австралії дасть можливість приймати американські універсальні десантні десанті судна типу Wasp, а також приймати до 2 тисяч піхотинців на ротаційній основі.

До слова, Сполучені Штати розглядають можливість розміщення двотисячний військовий контингент на території Республіки Польща з метою протидії російській агресії в Східній Європі.

10 червня Польща і США оголосили про завершення переговорів щодо збільшення американської військової присутності в Польщі. Міністр канцелярії президента РП Кшиштоф Щерський пояснив, що це ще не означає автоматичного укладення угоди, оскільки досягнуті домовленості ще мають оцінити президенти Польщі та США.

Нині на території Польщі на ротаційній основі перебувають понад 4 тис. американських військовослужбовців. Однак, польська сторона хоче, щоб американський контингент дислокувався у Польщі не на тимчасовій, а постійній основі.