США можуть розмістити у Польщі дві тисячі військових



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Американські військові

«Я сподіваюсь, що Росія, Польща й Німеччина житимуть дружно», - зауважив президент США

Сполучені Штати розглядають можливість розміщення двотисячний військовий контингент на території Республіки Польща з метою протидії російській агресії в Східній Європі.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Польщі 12 червня в Білому домі, повідомляє «Укрінформ».

«Ми говоримо про це, і це одна з причин, чому ми тут», - зауважив Трамп, додавши, що з цією метою для створення військової інфраструктури виділяється багато грошей.

Він уточнив, що обмірковує зараз можливість перемістити до Польщі «на дуже тривалий час» дві тисячі американських військових, які дислокуються в Німеччині. «Додаткових військ у Європу не надсилатиметься. Ми їх перемістимо з інших локацій»,- зазначив Трамп, додавши, що це питання остаточно не вирішено.

Водночас, президент США заявив, що не вважає Росію реальною загрозою для Польщі та Європи. «Сподіваюсь, ні. Я думаю, Росія ставитиметься до Польщі з повагою», - відповів Трамп на запитання журналістів.

«Я сподіваюсь, що Росія, Польща й Німеччина житимуть дружно», - зауважив президент США.

Нагадаємо, 10 червня Польща і США оголосили про завершення переговорів щодо збільшення американської військової присутності в Польщі. Міністр канцелярії президента РП Кшиштоф Щерський пояснив, що це ще не означає автоматичного укладення угоди, оскільки досягнуті домовленості ще мають оцінити президенти Польщі та США.

Нині на території Польщі на ротаційній основі перебувають понад 4 тис. американських військовослужбовців. Однак, польська сторона хоче, щоб американський контингент дислокувався у Польщі не на тимчасовій, а постійній основі.