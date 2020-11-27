  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Австрійське село змінить назву через постійні жарти і крадіжки вивісок

    • Розсилка
    Назва населеного пункту постійно потрапляє до різних списків найсмішніших та найвідвертіших топонімів - Австрійське село змінить назву через постійні жарти і крадіжки вивісок
    Назва населеного пункту постійно потрапляє до різних списків найсмішніших та найвідвертіших топонімів

    Назва селища Fucking у німецькій мові не має жодного значення, натомість англійською ─ це лайка

    Австрійське село Fucking, що розташоване неподалік Зальцбурга, з 1 січня 2021 року змінить свою назву на Fugging через постійні жарти і крадіжки вивіски. Про це повідомляє DW.

    Зазначається, що у німецькій мові слово Fucking не має жодного значення, натомість англійською ─ це лайка.

    «Невелике село, в якому проживають 100 людей, уникало суспільної уваги аж до поширення Інтернету. Тоді назва населеного пункту потрапляла до різних списків найсмішніших та найвідвертіших топонімів», ─ йдеться у повідомленні.

    За словами мера Фукінга Андреа Хольцнер, ідея змінити назву належить місцевим жителям. Вони втомилися від крадіжок вивісок із назвою села та людей, які постійно фотографують знак із назвою.

    Водночас, жителі мали і певні переваги через назву селища. Зокрема,  минулого року деякі місцеві жителі використовували назву села для того, щоб привернути увагу до глобальних змін клімату: «Наш клімат Fucking важливий».

    До слова, існування села вперше задокументували у 1070 році, а через 20 років правителя цієї території записали як Adalpertus de Fucingin. Упродовж століть написання назви змінювалося: в 11 столітті ㅡ Vucchingen, у 14 столітті ㅡ Fukching, а сучасне написання ㅡ Fucking ㅡ закріпилося у 18 столітті. Біля населеного пункту також є хутори Оберфукінг та Унтерфукінг — поки невідомо, чи зміниться у них назва.

    Теги: Австрія село жарт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies