Австрія не грається в «карантин на вихідних»: уряд запровадив жорсткий локдаун

У країні закриються школи, більшість магазинів і інших закладів

Жорсткий карантин через коронавірус почне діяти з 17 листопада і до 6 грудня

Влада Австрії оголосили про введення жорсткого карантину через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на канцлера республіки Себастьяна Курца в суботу, 14 листопада.

Курц зазначив, що в країні закриються школи, більшість магазинів і інших закладів.

«Людям буде дозволено залишати будинки тільки для походів в магазин, відвідування родичів і роботи, а також для прогулянок і занять спортом. Відкритими залишаються магазини продуктів, аптеки, банки, поштові відділення , заправки, тютюнові та газетні лавки, майстерні по ремонту автомобілів. Учні перейдуть на дистанційне навчання, а офісні співробітники повинні по можливості бути переведені на віддалену роботу», – йдеться у повідомленні.

Нові обмежувальні заходи будуть введені з 17 листопада і триватимуть до 6 грудня.

13 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала черговий рекордний приріст випадків зараження коронавірусом у світі за добу – 628 136 нових пацієнтів.

Нагадаємо, з 16 листопада Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки.

Франція готується «жити з коронавірусом» до літа 2021 року.

До слова, у світі станом на ранок 14 листопада зареєстровано понад 53,7 мільйона випадків зараження коронавірусом, при цьому 37,5 мільйона людей вже подолали хворобу.