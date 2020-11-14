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    Австрія не грається в «карантин на вихідних»: уряд запровадив жорсткий локдаун

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    У країні закриються школи, більшість магазинів і інших закладів - Австрія не грається в «карантин на вихідних»: уряд запровадив жорсткий локдаун
    У країні закриються школи, більшість магазинів і інших закладів

    Жорсткий карантин через коронавірус почне діяти з 17 листопада і до 6 грудня

    Влада Австрії оголосили про введення жорсткого карантину через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на канцлера республіки Себастьяна Курца в суботу, 14 листопада.

    Курц зазначив, що в країні закриються школи, більшість магазинів і інших закладів.

    «Людям буде дозволено залишати будинки тільки для походів в магазин, відвідування родичів і роботи, а також для прогулянок і занять спортом. Відкритими залишаються магазини продуктів, аптеки, банки, поштові відділення , заправки, тютюнові та газетні лавки, майстерні по ремонту автомобілів. Учні перейдуть на дистанційне навчання, а офісні співробітники повинні по можливості бути переведені на віддалену роботу», – йдеться у повідомленні.

    Нові обмежувальні заходи будуть введені з 17 листопада і триватимуть до 6 грудня.

    13 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала черговий рекордний приріст випадків зараження коронавірусом у світі за добу – 628 136 нових пацієнтів.

    Нагадаємо, з 16 листопада Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки.

    Франція готується «жити з коронавірусом» до літа 2021 року.

    До слова, у світі станом на ранок 14 листопада зареєстровано понад 53,7 мільйона випадків зараження коронавірусом, при цьому 37,5 мільйона людей вже подолали хворобу.

    Теги: Австрія навчання карантин уряд влада ВООЗ коронавірус
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