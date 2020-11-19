Кличку посипались привітання з перемогою на виборах: Курц записав відео

Себастьян Курц привітав Віталія Кличка сподівається на скору зустріч із Віталієм Кличком

Канцлер Австрії Себастьян Курц привітав Віталія Кличка з переобранням київським міським головою. Відеозвернення канцлера Кличко оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

«Дорогий Віталію! Хочу від щирого серця привітати тебе з відмінним результатом та перемогою на виборах мера Києва. Це є підтвердженням довіри до тебе киян. І підтвердженням того, що ти добре працював, і кияни хочуть, щоб ти продовжив цю роботу, – сказав канцлер Австрії. – Всього найкращого у твоїй діяльності! І я буду радий, якщо незабаром ми знову зустрінемося! Всього найкращого!».

Також Кличка з переобранням мером Києва привітали колеги – мери європейських міст, зокрема: Праги, Братислави, Афін, Кракова, Познані, Флоренції, Тампере, а також мери Чикаго, Анкари, Ріо-де-Жанейро, Стамбула та Кіото.

«Дякую всім нашим друзям і партнерам, які підтримують Київ та Україну!» – написав Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, на виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%.

Американський бодібілдер, кіноактор, продюсер, політик, головний герой фільму «Термінатор» Арнольд Шварценеггер привітав Віталія Кличка з перемогою на виборах київського міського голови ще до оголошення офіційних результатів.