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    Кличку посипались привітання з перемогою на виборах: Курц записав відео

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    Мер Києва Віталій Кличко та канцлер Австрії Себастьян Курц - Кличку посипались привітання з перемогою на виборах: Курц записав відео
    Мер Києва Віталій Кличко та канцлер Австрії Себастьян Курц
    Фото: пресслужба мера Києва

    Себастьян Курц привітав Віталія Кличка сподівається на скору зустріч із Віталієм Кличком

    Канцлер Австрії Себастьян Курц привітав Віталія Кличка з переобранням київським міським головою. Відеозвернення канцлера Кличко оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

    «Дорогий Віталію! Хочу від щирого серця привітати тебе з відмінним результатом та перемогою на виборах мера Києва. Це є підтвердженням довіри до тебе киян. І підтвердженням того, що ти добре працював, і кияни хочуть, щоб ти продовжив цю роботу, – сказав канцлер Австрії. – Всього найкращого у твоїй діяльності! І я буду радий, якщо незабаром ми знову зустрінемося! Всього найкращого!».

    Також Кличка з переобранням мером Києва привітали колеги – мери європейських міст, зокрема: Праги, Братислави, Афін, Кракова, Познані, Флоренції, Тампере, а також мери Чикаго, Анкари, Ріо-де-Жанейро, Стамбула та Кіото.

    «Дякую всім нашим друзям і партнерам, які підтримують Київ та Україну!» – написав Кличко на своїй сторінці у Facebook.

    Нагадаємо, на виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%.

    Американський бодібілдер, кіноактор, продюсер, політик, головний герой фільму «Термінатор» Арнольд Шварценеггер привітав Віталія Кличка з перемогою на виборах київського міського голови ще до оголошення офіційних результатів.

    Теги: Австрія Віталій Кличко Київ вибори мер Себастьян Курц
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