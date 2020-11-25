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    У світі

    Австрія планує провести вакцинацію населення від Covid-19 у три етапи

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    У першу чергу &ndash; люди похилого віку - Австрія планує провести вакцинацію населення від Covid-19 у три етапи
    У першу чергу – люди похилого віку

    Процес вакцинації розраховують запустити вже з січня 2021 року і проводити у три етапи

    Міністерство охорони здоров’я Австрії оголосило плани з вакцинації населення від коронавірусу Про це заявив глава МОЗ Рудольф Аншобер та представник відомства Клеменс Мартін Ауер, повідомляє Der Standard.

    Це попередній план, який ще планують погоджувати в уряді. Але відомство має ціль – протягом трьох етапів вакцинувати не менше 50% населення.

    Так, на першому етапі, який триватиме протягом січня-лютого, планують вакцинувати людей, старше 65 років, у першу чергу тих, які мешкають у геріатричних будинках, а також медперсонал цих закладів.

    На другому етапі – у березні та квітні – у країні планують вакцинувати тих, хто працює у вразливих сферах: медиків, поліцейських, вчителів, працівників соціальних сфер.

    На третьому етапі, який мав би розпочатися з квітня, планують ввести вакцинацію для решти населення. Скільки саме тоді вакцинують, залежатиме від кількості отриманих доз. Щеплення, зазначає МОЗ, буде добровільним.

    Нагадаємо, що з 17 листопада через зростання кількості хворих на коронавірус Австрія повернула суворий локдаун, який діятиме як мінімум до 6 грудня.

    До слова, Австрія планує вакцинувати населення від Covid-19 у січні

    Також, з 16 листопада Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки.

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Теги: Австрія щеплення населення ВООЗ коронавірус
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