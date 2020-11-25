Австрія планує провести вакцинацію населення від Covid-19 у три етапи

У першу чергу – люди похилого віку

Процес вакцинації розраховують запустити вже з січня 2021 року і проводити у три етапи

Міністерство охорони здоров’я Австрії оголосило плани з вакцинації населення від коронавірусу Про це заявив глава МОЗ Рудольф Аншобер та представник відомства Клеменс Мартін Ауер, повідомляє Der Standard.

Це попередній план, який ще планують погоджувати в уряді. Але відомство має ціль – протягом трьох етапів вакцинувати не менше 50% населення.

Так, на першому етапі, який триватиме протягом січня-лютого, планують вакцинувати людей, старше 65 років, у першу чергу тих, які мешкають у геріатричних будинках, а також медперсонал цих закладів.

На другому етапі – у березні та квітні – у країні планують вакцинувати тих, хто працює у вразливих сферах: медиків, поліцейських, вчителів, працівників соціальних сфер.

На третьому етапі, який мав би розпочатися з квітня, планують ввести вакцинацію для решти населення. Скільки саме тоді вакцинують, залежатиме від кількості отриманих доз. Щеплення, зазначає МОЗ, буде добровільним.

Нагадаємо, що з 17 листопада через зростання кількості хворих на коронавірус Австрія повернула суворий локдаун, який діятиме як мінімум до 6 грудня.

До слова, Австрія планує вакцинувати населення від Covid-19 у січні

Також, з 16 листопада Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.