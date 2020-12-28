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    Автограф Скоропадського та Винниченка. В Україні виклали онлайн рідкісні документи

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    <span id="docs-internal-guid-98a38411-7fff-59c6-2b0d-b3ccb8e9e3c5"><span>Особистий підпис голови Директорії УНР Володимира Винниченк</span><span>а</span></span> - Автограф Скоропадського та Винниченка. В Україні виклали онлайн рідкісні документи
    Особистий підпис голови Директорії УНР Володимира Винниченка
    Фото: Державний архів Вінницької області

    Держархів на Вінниччині зберігає цілу низку документів, які можуть зацікавити істориків

    У Державному архіві Вінницької області влаштували онлайнову виставку особливо цінних документів, зокрема, показали автографи діячів УНР і судову справу Устима Кармалюка. Про це Укрінформу повідомив головний спеціаліст відділу інформації Державного архіву Вінницької області Костянтин Завальнюк.

    «Ми оцифрували та представили всім зацікавленим можливість побачити рідкісні, я б навіть сказав, унікальні історичні документи різних епох, які в нас зберігаються. Це, зокрема, автографи видатних діячів української державності, вищих посадових осіб. Наприклад, особисті підписи голови Директорії УНР Володимира Винниченка й гетьмана України Павла Скоропадського, а також Симона Петлюри – голови управи Всеукраїнської Спілки Земств», – повідомив Завальнюк.

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    Автограф Скоропадського та Винниченка. В Україні виклали онлайн рідкісні документи
    Автограф Скоропадського та Винниченка. В Україні виклали онлайн рідкісні документи
    Автограф Скоропадського та Винниченка. В Україні виклали онлайн рідкісні документи
    Автограф Скоропадського та Винниченка. В Україні виклали онлайн рідкісні документи
    Автограф Скоропадського та Винниченка. В Україні виклали онлайн рідкісні документи
    Автограф Скоропадського та Винниченка. В Україні виклали онлайн рідкісні документи
    Автограф Скоропадського та Винниченка. В Україні виклали онлайн рідкісні документи
    Автограф Скоропадського та Винниченка. В Україні виклали онлайн рідкісні документи
    Автограф Скоропадського та Винниченка. В Україні виклали онлайн рідкісні документи
    Автограф Скоропадського та Винниченка. В Україні виклали онлайн рідкісні документи
    Автограф Скоропадського та Винниченка. В Україні виклали онлайн рідкісні документи
    Автограф Скоропадського та Винниченка. В Україні виклали онлайн рідкісні документи
    Автограф Скоропадського та Винниченка. В Україні виклали онлайн рідкісні документи
    Автограф Скоропадського та Винниченка. В Україні виклали онлайн рідкісні документи
    Фото: Державний архів Вінницької області

    За словами Завальнюка, держархів на Вінниччині зберігає цілу низку документів, які можуть зацікавити істориків та всіх, хто цікавиться таємницями минулого України. Наприклад, серед представлених на виставці документів є судова справа Устима Кармалюка й метричний церковний запис про вінчання Михайла Коцюбинського з Вірою Дейшею, особова справа державного та громадського діяча Дмитра Марковича.

    Цікавими відбитками своєї епохи слугують судова справа одного з фундаторів авіації – морського офіцера Олександра Можайського й документи про розстріл більшовиками відомої на Поділлі поміщиці і благодійниці княгині Марії Щербатової тощо.

    Документи, представлені в експозиції, виставлені у вільному доступі. Їх можна побачити за посиланням на сайті Державного архіву Вінницької області.

    Теги: документи УНР Вінниччина
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