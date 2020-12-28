Автограф Скоропадського та Винниченка. В Україні виклали онлайн рідкісні документи

Держархів на Вінниччині зберігає цілу низку документів, які можуть зацікавити істориків

У Державному архіві Вінницької області влаштували онлайнову виставку особливо цінних документів, зокрема, показали автографи діячів УНР і судову справу Устима Кармалюка. Про це Укрінформу повідомив головний спеціаліст відділу інформації Державного архіву Вінницької області Костянтин Завальнюк.

«Ми оцифрували та представили всім зацікавленим можливість побачити рідкісні, я б навіть сказав, унікальні історичні документи різних епох, які в нас зберігаються. Це, зокрема, автографи видатних діячів української державності, вищих посадових осіб. Наприклад, особисті підписи голови Директорії УНР Володимира Винниченка й гетьмана України Павла Скоропадського, а також Симона Петлюри – голови управи Всеукраїнської Спілки Земств», – повідомив Завальнюк.

За словами Завальнюка, держархів на Вінниччині зберігає цілу низку документів, які можуть зацікавити істориків та всіх, хто цікавиться таємницями минулого України. Наприклад, серед представлених на виставці документів є судова справа Устима Кармалюка й метричний церковний запис про вінчання Михайла Коцюбинського з Вірою Дейшею, особова справа державного та громадського діяча Дмитра Марковича.

Цікавими відбитками своєї епохи слугують судова справа одного з фундаторів авіації – морського офіцера Олександра Можайського й документи про розстріл більшовиками відомої на Поділлі поміщиці і благодійниці княгині Марії Щербатової тощо.

Документи, представлені в експозиції, виставлені у вільному доступі. Їх можна побачити за посиланням на сайті Державного архіву Вінницької області.