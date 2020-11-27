  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У польському Гданську один зі скверів назвали на честь генерала армії УНР

    • Розсилка
    Наприкінці 1920 року Марко Безручко очолював військову місію і штаб Армії УНР у Варшаві - У польському Гданську один зі скверів назвали на честь генерала армії УНР
    Наприкінці 1920 року Марко Безручко очолював військову місію і штаб Армії УНР у Варшаві

    Надати скверу ім'я генерала Марка Безручка запропонував консул України у Гданську

    Міська рада польського Гданська ухвалила рішення про надання одному зі скверів міста імені генерала армії Української Народної Республіки Марка Безручка.

    Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця на своїй сторінці у Twitter.

    «Сквери названо на честь генерала УНР Безручка у Варшаві та Кошаліні, перехрестя у Вроцлаві, а сьогодні – рішення також і місцевої влади Гданська», – заявив він.

    Пресслужба Гданської міської ради повідомила, що надати скверу ім'я генерала запропонував консул України у Гданську Лев Захарчишин.

    Безручко з 1920 року був командиром шостої стрілецької дивізії січових стрільців, яка брала участь у першому Зимовому поході. Після підписання Варшавського договору дивізія Марка Безручка разом із польською армією почала наступ на Київ під час радянсько-польської війни. 7 травня 1920 року дивізія Безручка разом із польськими частинами зайняла Київ.

    Наприкінці 1920 року очолював військову місію і штаб Армії УНР у Варшаві. Його поховано на православному кладовищі у Варшаві.

    До слова, у Запоріжжі вандали пошкодили мурал із портретом генерала УНР.

    Теги: історія Польща посол УНР Україна Андрій Дещиця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies