У польському Гданську один зі скверів назвали на честь генерала армії УНР

Наприкінці 1920 року Марко Безручко очолював військову місію і штаб Армії УНР у Варшаві

Надати скверу ім'я генерала Марка Безручка запропонував консул України у Гданську

Міська рада польського Гданська ухвалила рішення про надання одному зі скверів міста імені генерала армії Української Народної Республіки Марка Безручка.

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця на своїй сторінці у Twitter.

«Сквери названо на честь генерала УНР Безручка у Варшаві та Кошаліні, перехрестя у Вроцлаві, а сьогодні – рішення також і місцевої влади Гданська», – заявив він.

Сквери ім. Генерала Армії УНР Марка Безручка у Варшаві та Кошаліні, перехрестя у Вроцлаві, а сьогодні - рішення також і міської влади Гданська @gdansk про одноіменний сквер в цьому місті. Дякую Меру Гданська, Голові та депутатам Міської Ради за підтримку цієї ініціативи! pic.twitter.com/rFEsBO2F0J — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) November 26, 2020

Пресслужба Гданської міської ради повідомила, що надати скверу ім'я генерала запропонував консул України у Гданську Лев Захарчишин.

Безручко з 1920 року був командиром шостої стрілецької дивізії січових стрільців, яка брала участь у першому Зимовому поході. Після підписання Варшавського договору дивізія Марка Безручка разом із польською армією почала наступ на Київ під час радянсько-польської війни. 7 травня 1920 року дивізія Безручка разом із польськими частинами зайняла Київ.

Наприкінці 1920 року очолював військову місію і штаб Армії УНР у Варшаві. Його поховано на православному кладовищі у Варшаві.

До слова, у Запоріжжі вандали пошкодили мурал із портретом генерала УНР.