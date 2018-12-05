Ажіотаж на квитки. «Укрзалізниця» пояснила, чому знову перебої в системі онлайн-продажу



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В «Укрзалізниці» закликали пасажирів «зважено підходити до процесу купівлі квитків на поїзди»

«Укрзалізниця» 4 грудня реалізувала рекордну кількість квитків на поїзди – 244 тисячі.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Упродовж 4 грудня було оформлено 244 тисячі місць для проїзду у пасажирських поїздах, із них 148 тисяч квитків (61% від загальної кількості) - пасажири придбали через інтернет, решту – у залізничних касах», - заявили в «Укрзалізниці».

Зазначається, що подібна активність купівельного попиту спостерігалася влітку, коли за одну добу пасажири придбали понад 176 тисяч квитків на поїзди. Для порівняння – у середньому за добу оформлюється близько 149 тисяч місць, причому більше половини квитків 77 тисяч (52%) - через інтернет.

«Укрзалізниця» докладає зусиль для забезпечення пасажирських перевезень на новорічно-різдвяні свята. Наразі відкрито продаж квитків на поїзди, що відправляються після 20 грудня, і пасажири активно їх розкуповують», - говориться у повідомленні.

Разом з тим, як заявили в «Укрзалізниці», в середу, 5 грудня, знову зафіксовано сплеск ажіотажного попиту, що засвідчує робота порталу booking@uz.gov.ua.

«У такій ситуації змушені закликати пасажирів зважено підходити до процесу купівлі квитків на поїзди. Адже станом на 5 грудня у наявності місця на поїзди у передсвяткові дати на найпопулярніші напрямки. Також завдяки онлайн-системі «Укрзалізниці» пасажири можуть обрати квитки з пересадкою, якщо місця на прямі поїзди відсутні», - підкреслили в компанії.

Повідомляється, що після реалізації усіх квитків на цілорічні поїзди «Укрзалізниця» почне продаж проїзних документів на додаткові. Очікується, що цього святкового сезону таких буде призначено не менше 30.

В «Укрзалізниці» додали, що якщо заявлена операція в онлайн-системі booking.uz.gov.ua, що здійснювалася 4 грудня у години пікового навантаження на систему залишилася без результату, клієнтам необхідно звернутися з відповідною інформацією у встановленому порядку за телефоном: (044) 591-19-88, електронною адресою: booking@uz.gov.ua або Skype: uz_booking.

Нагадаємо, раніше в «Укрзалізниці» повідомили, що навантаження на онлайн-систему продажу квитків booking.uz.gov.ua у вівторок, 4 грудня, зросло у шість разів.

У зв'язку з перезавантаженням системи 4 грудня спостерігалися випадки, коли після оплати квитків пасажири не одержували підтвердження трансакції, а квиток не надходив на електронну пошту.