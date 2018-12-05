«Укрзалізниця» заявляє про стабілізацію роботи сервісу замовлень квитків онлайн



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«У разі непідтвердження трансакції банком, кошти повертаються на рахунки клієнтів», - зазначили в «Укрзалізниці»

Пасажири, які купували квитки ввечері 4 грудня 2018 та оплатили замовлення до 19:00 години і їх трансакції були підтверджені банком, починають отримувати свої квитки на електронні адреси, - УЗ

«Укрзалізниця» заявила, що роботу сервісу замовлень квитків на проїзд онлайн booking.uz.gov.ua наразі стабілізовано. Про це інформує УЗ.

Зокрема, у прес-службі зазначають, що пасажири, котрі купували квитки ввечері 4 грудня 2018 та оплатили замовлення до 19:00 години і їх трансакції були підтверджені банком, починають одержувати свої квитки на електронні адреси.

«У разі непідтвердження трансакції банком, кошти повертаються на рахунки клієнтів», - зазначили в «Укрзалізниці».

Також у прес-службі додали, що пасажири можуть звернутися також за телефоном (044 591 19), електронною адресою (booking@uz.gov.ua) або Skype (uz_booking) у випадку, якщо заявлена операція залишилася без результату.

Додамо, що станом на 10:40 сайт booking.uz.gov.ua завантажується повільно, час-від часу на моніторі з'являється помилка 503. Вона виникає тоді, коли черга запитів на сервер, що обслуговує сервіс купівлі квитків онлайн, перевищує допустиму кількість.

Раніше в «Укрзалізниці» повідомляли, що навантаження на онлайн-систему продажу квитків booking.uz.gov.ua у вівторок, 4 грудня, зросло у 6 разів.

«Лише у період з 19 до 20 години через сервіс booking.uz.gov.ua успішно було придбано 18 тисяч квитків. Тоді як у середньому за годину через онлайн-систему продається 2 тисячі квитків», - зазначили в прес-службі.

У зв'язку з перезавантаженням системи 4 грудня спостерігалися випадки, коли після оплати квитків пасажири не одержували підтвердження трансакції, а квиток не надходив на електронну пошту. Для вирішення проблеми фахівці УЗ вирішили обмежити кількість підключень.