«Воскреслому» Бабченку та його сім’ї нададуть цілодобову охорону

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Аркадій Бабченко

Навряд чи Москва заспокоїться — доручив надати Аркадієві та його родині цілодобову охорону, — заявив президент

Президент України Петро Порошенко привітав Службу Безпеки України з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону. Про це глава держави написав у соцмережі Facebook.

«Вітаю Службу Безпеки України з блискучою операцією зі збереження життя російському журналістові Аркадію Бабченку», — підкреслив Порошенко.

Він наголосив, що українські правоохоронні органи з кожним днем стають сильнішими у протидії російській агресії та всім проявам гібридної війни в Україні.

«Навряд чи Москва заспокоїться — доручив надати Аркадієві та його родині цілодобову охорону», — заявив президент.

Нагадаємо, 30 травня о 17:00 під час брифінгу глави СБУ Василя Грицака виявилося, що журналіст Аркадій Бабченко - живий.

За словами очільника СБУ, вбивство російського журналіста замовили російські спецслужби. Він також додав, що замовника злочину вже затримано.

Грицак також розповів, що організатор убивства Аркадія Бабченка, громадянин України, отримав від російських спецслужб $40 тис., з яких 10 залишив собі, а 30 запропонував безпосередньому виконавцю.

Нагадаємо, інформація про вбивство Бабченка з'явилась ввечері 29 травня на порозі власної квартири трьома пострілами у спину.

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